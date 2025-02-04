Гасан Мамедов о жизни во Вьетнаме: Вьетнам напоминает Баку 90-х или начала 2000-х – ФОТО - ВИДЕО

Интересно, а каково это жить вдали от привычного дома, среди чужой культуры, языка и традиций?

Представьте себе, что вы переезжаете в далекий Вьетнам, и первое, что ударяет в лицо, - это влажный воздух, насыщенный запахами пряностей, морского бриза и легкой дымкой уличной еды. Все вокруг шумит, гудит, переливается яркими красками. Здесь жизнь бурлит с рассвета до поздней ночи, и это другой ритм, совсем не тот, к которому мы привыкли. Гасан Мамедов преподает английский язык во Вьетнаме. Он приехал в эту страну по работе, но, несмотря на то, что эта страна не была частью его первоначальных планов, он обрел здесь комфорт и свободу, которые привели его к решению остаться на долгий срок. Он ведет свой блог в Инстаграме, где подробно рассказывает о своей жизни в этой стране.

В беседе с 1news.az Гасан Мамедов рассказал о том, как адаптировался к местной культуре и традициям, а также о том, как его жизнь изменилась, когда он оказался вдали от родного дома.

- Расскажите, чем вы занимались до того, как начали свой нынешний путь? И что привело вас во Вьетнам?

- Родился и вырос я в Баку. С 2010-го по 2014 год учился в Авиационной академии. После службы в армии начал работать в сфере логистики. Примерно через два года, в 25 лет, переехал по работе в Китай.

У меня была мечта жить в экзотической стране, но Вьетнам не входил в мои планы. Впервые я посетил эту страну как турист, когда жил в Китае. Мне понравилось, и тогда я подумал, что было бы классно когда-нибудь здесь пожить. Спустя несколько лет, после COVİD-19, в связи с жизненными обстоятельствами я уехал из Китая и возвратился в Баку. Но мне хотелось вернуться в Азию и продолжить карьеру. Будучи в Баку, я нашел работу во Вьетнаме, переехал и начал преподавать английский язык в местной школе. В целом, мне нравится образ жизни, комфорт и свобода, которые дает мне Вьетнам, поэтому я решил остаться здесь. Кроме того, отсюда удобно путешествовать по соседним странам, например, в Таиланд. К сожалению, в Баку получается ездить не так часто, но я стараюсь приезжать хотя бы раз в год.

- Какие первые впечатления у вас были о Вьетнаме?

- Экзотическими. Честно говоря, я примерно представлял, чего ожидать от Вьетнама. Обычно я спокойно адаптируюсь к новым местам, но были моменты, которые удивили. Из минусов - необычный трафик. Даже спустя время я все еще не могу к нему привыкнуть. В больших городах это очень хаотичный трафик. Но есть и плюсы. Меня поразило, насколько Вьетнам зеленый. Я всегда хотел быть ближе к природе, а здесь климат позволяет всему окружающему круглый год выглядеть, словно в джунглях. Кроме того, рядом океан, и можно выбраться на пляж в любое время.

- Насколько легко или сложно было адаптироваться к местной культуре и образу жизни?

- Традиции, праздники, которые здесь отмечают - все это сильно отличается от того, в какой среде выросли мы. А вот к образу жизни, напротив, привыкнуть оказалось легко. Вьетнамцы живут просто и спокойно, никогда никуда не торопятся, и мне это нравится. Я заметил, что такой ритм жизни весьма эффективен.

«В каком-то смысле это напоминает мне Баку 90-х или начала 2000-х…»

- А чем отличается культура Вьетнама от азербайджанской? Есть что-то общее?

- Вьетнам до сих пор сохраняет социалистическую структуру. Они переняли систему Советского Союза, а затем адаптировали элементы коммунистической модели Китая. В этом плане можно уловить некоторые знакомые черты, ведь Азербайджан тоже был частью Советского Союза, и это ощущается. Но на этом сходство заканчивается. В остальном Вьетнам и Азербайджан - абсолютно разные страны: культура, традиции, образ жизни здесь совсем иные.

- Какие вьетнамские традиции или привычки вам наиболее интересны? Каких национальных традиций вы продолжаете придерживаться, несмотря на жизнь за границей?

- Мне нравится наблюдать за вьетнамскими традициями со стороны, но полностью в них погрузиться мне сложно. Несмотря на жизнь здесь, наши родные традиции остаются такими же близкми. Что мне особенно импонирует - это то, как бережно вьетнамцы относятся к своим праздникам. Интерес к ним не угасает. Сейчас, например, у них Новый год по лунному календарю, который многие знают, как Китайский Новый год, но во Вьетнаме он называется Тет. В эти дни у всех много выходных, люди красиво одеваются, ходят в гости. Это напоминает мне наш Новруз. Во Вьетнаме есть небольшое комьюнити азербайджанцев. В Хошимине (Сайгоне), где я живу, нас примерно 10-15 человек. У нас есть свое консульство, а по праздникам мы собираемся вместе - отмечаем Новый год, Новруз и другие важные даты.

- Пробовали ли вы познакомить вьетнамцев с азербайджанскими блюдами? Как они реагировали?

- Познакомить вьетнамцев с азербайджанской кухней - задача не из легких. Мы пробовали угощать вьетнамцев нашей кухней, и, честно говоря, это оказалось не лучшей идеей. Так же, как нам сложно привыкнуть к вьетнамской еде, им трудно воспринять наши вкусы.

Каждый раз, когда я привозил шекербуру, пахлаву и другие национальные сладости, они говорили, что слишком приторно. Для них уровень сахара зашкаливает, и им тяжело это есть.

Что касается основных блюд, они, конечно, вкусные, но вьетнамцы считают их слишком тяжелыми. В нашей кухне много мяса и жира, тогда как у них основа рациона - легкие блюда с большим количеством овощей. Поэтому им непривычны наши насыщенные и сытные вкусы. Так что, кулинарные различия между Азербайджаном и Вьетнамом значительны…

- Какие сейчас цены во Вьетнаме на продукты, жилье, товары?

- Во Вьетнаме есть все - как местные, так и импортные товары. Что касается одежды, никаких сложностей нет: представлены все популярные бренды, есть местные марки и аутлеты. В целом, цены здесь ниже, чем в Баку, примерно в 1,5 раза. Если в Баку среднестатический житель тратит около половины зарплаты на продукты, то здесь на это уходит примерно 20%. С жильем сложнее сравнивать, но, в целом, аренда доступнее. Здесь можно найти хорошую квартиру с ремонтом и мебелью в пределах 300-500 долларов.

- Как в целом изменилась ваша жизнь после переезда?

- Последние 7 лет в Азии полностью изменили мое отношение к материальным благам. Здесь ты начинаешь больше ценить моменты и жизненный опыт, а не вещи. Жизнь в Азии учит быстро приспосабливаться к трудностям и любым неожиданностям, реагировать на изменения спокойно. Наверное, самое главное, что дала мне Азия - это возможность работать и полностью вкладываться в свою профессию. Этот ритм жизни сильно изменил меня.

Тем, кто планирует посетить Вьетнам, Гасан рекомендует приехать минимум на 10 дней, чтобы по-настоящему насладиться этим чудесным местом. За это время можно посетить несколько удивительных городов и островов, такие как Da Nang, Trang, Hanoi, Ho Chi Minh, а также остров Phu Quoc.

«Не стоит ожидать, что все будет преподнесено на блюдечке. Чтобы адаптироваться к местным условиям, нужно научиться водить мотоцикл и проявлять огромное терпение…»

Здесь время течет иначе. Вьетнам учит наслаждаться простыми радостями, быть в моменте и видеть красоту в деталях. Уезжая отсюда, остается ощущение, что ты обрел что-то важное - умение ценить жизнь такой, какая она есть.

Назрин Аллахвердиева