На трассе Баку-Губа перевернулся автомобиль, пострадали 7 человек - ОБНОВЛЕНО

В ДТП на автомагистрали Баку-Губа пострадали семь человек, они госпитализированы в Сумгайытский медицинский центр.

Об этом Report сообщили в лечебном заведении.

Согласно информации, в больницу скорой медицинской помощи поступили три женщины с различными травмами, двое (1998 и 1984 г.р.) в тяжелом состоянии помещены в реанимацию, состояние третьей пациентки оценивается как средней тяжести.

Еще четверо пострадавших (двое мужского пола, двое - женского) госпитализированы в детскую больницу, подросток (2009 г.р.) в тяжелом состоянии помещен в реанимационное отделение. Лечение остальных (2009, 2010 и 2017 г.р.) продолжается в отделении скорой помощи, их состояние оценивается как средней тяжести.

22:00

В ДТП с кроссовером на автомагистрали Баку-Губа пострадали пять человек.

Об этом Report сообщил инспектор Главного управления ГДП старший лейтенант полиции Эльвин Гаджиев.

Согласно информации, инцидент произошел около 20:05 на 140-м км трассы в направлении Баку.

Водитель автомобиля KIA Sportage не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось. В ДТП пострадали пять человек, они доставлены в Сумгайытскую больницу скорой помощи.

По факту ведется расследование.