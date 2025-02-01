Состояние известного певца остается тяжелым

Вчера, при выходе из магазина, ему стало плохо, и он упал.

Как сообщает 1news.az, об этом рассказал друг известного певца Назима Пишьяри (Файтончу), ведущий Кямран Гасанли, в интервью axsam.az.

"Он сейчас находится в реанимации, его состояние тяжелое. Я побывал в больнице", - сообщил он.

По его словам, артист недавно перенес операцию.

"Назиму сделали операцию на почках. Она прошла успешно, и его состояние было стабильным. Мы виделись два дня назад, и всё было в порядке", - добавил телеведущий.