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СМИ: в Стамбуле за нарушения закроют свыше 250 отелей

First News Media22:00 - Сегодня
СМИ: в Стамбуле за нарушения закроют свыше 250 отелей

Свыше 250 отелей будут закрыты в Стамбуле по итогам инспекций, проведенных контролирующими органами после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая.

Об этом сообщил портал Т24 со ссылкой на данные аппарата губернатора турецкого мегаполиса.

По его сведениям, проверки проведены в 12 префектурах. Отсутствие лицензий на деятельность, а также нарушения, в том числе противопожарной безопасности, выявлены в 253 отелях. 64 из них расположены в популярном среди иностранцев районе Бейоглу в европейской части Стамбула.

Стамбульский губернатор Давут Гюль ранее сообщил, что все гостиницы в городе, у которых будут выявлены нарушения, закроют и опечатают до конца недели, самое позднее - в понедельник, 3 февраля. В Стамбуле насчитывается порядка 3 тыс. отелей.

Проверки отелей в Турции проводятся на основе циркуляра Минтуризма, который был издан после трагедии на горнолыжном курорте. В результате пожара в отеле Grand Kartal, который произошел 21 января, погибли 78 человек, значительная часть из которых - дети, более 50 пострадали. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В рамках расследования дела о пожаре задержаны 28 человек, из них арестованы 19, в том числе хозяин отеля, управляющий, чиновники мэрии городу Болу, в административном ведении которого находится курорт.

Источник: ТАСС

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