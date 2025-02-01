Шахрияр Мамедъяров продвинулся в рейтинге ФИДЕ

Объявлена рейтинговая таблица Международной шахматной федерации (ФИДЕ) на февраль.

Как сообщает официальный сайт ФИДЕ, Шахрияр Мамедъяров поднялся на одну позицию по сравнению с предыдущим списком. 40-летний гроссмейстер, в активе у которого 2731 рейтинговое очко, поднялся на 20-ю строчку.

Теймур Раджабов (2698) сохранил свою позицию на 32-м месте. Рауф Мамедов занял 71-е место с 2656 очками.

Из азербайджанских шахматисток Гюнай Мамедзаде (2412) заняла 36 место, Говхар Бейдуллаева (2404) - 41 место, Ульвия Фаталиева (2381) - 64 место, Ханым Баладжаева (2355) - 89 место.

В списке, как и ранее, лидирует норвежец Магнус Карлсен (2833). Среди представителей США Фабиано Каруана (2803) – 2-я, Хикару Накамура (2802) - 3-я позиция в мировом рейтинге.