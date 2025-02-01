В Люксембурге скончался азербайджанский аудитор

Было найдено тело азербайджанского аудитора Вугара Джафарова, проживающего в Люксембурге.

По информации, полученной Qafqazinfo, 32-летний Вугар работал в офисе аудиторско-консалтинговой компании "PWC" в этой стране почти два года, передает 1news.az.

По факту происшествия проводится расследование соответствующими органами Люксембурга.

Причина его смерти пока не установлена.

Стоит отметить, что Вугар Джафаров после окончания Университета экономики работал в различных компаниях в финансовой сфере.