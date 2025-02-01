В крупном пожаре в поселке Хокмели сгорело кафе - ФОТО - ВИДЕО

На горячую линию "112" в Министерство по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном в поселке Хокмели Абшеронского района.

Как сообщает 1news.az, на место происшествия были направлены силы Государственной службы по пожарной охране.

Согласно оперативной ситуации, были предприняты необходимые и неотложные меры, благодаря которым пожар, возникший в трехэтажном здании, был быстро ликвидирован, не распространившись на соседние постройки.

В результате происшествия пострадала третья линия здания общей площадью 731 м², в котором находились различные объекты. Площадь сгоревших конструктивных элементов кафе составила 110 м².

Основная часть здания и ближайшие строения были защищены от огня.