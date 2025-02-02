Более 60 человек погибли при обстреле рынка в Судане

В суданском городе Омдурман в результате артиллерийского обстрела рынка, который, по сообщениям, был проведен Силами быстрого реагирования, погибли по меньшей мере 61 человек, более 65 получили ранения.

Как передает ТАСС, артиллерийский обстрел произошел в субботу на рынке в суданском городе Омдурман, расположенном в штате Хартум. По данным катарского телеканала Al Jazeera, в результате удара погибли 61 человек.

Кроме того, сообщается, что более 65 человек получили ранения. Местные врачи утверждают, что обстрел был преднамеренным и его инициаторами стали Силы быстрого реагирования (СБР).