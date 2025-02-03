Диагностика и стационарное лечение подагры покрываются ОМС

Подагра - это системное заболевание, характеризующееся отложением кристаллов мочевой кислоты в различных органах и тканях организма, что приводит к воспалению; при подагре кристаллы мочевой кислоты накапливаются в суставах и околосуставных тканях, почках и других органах, образуя твердые узелки (туберкулы).

Диагностика и лечение заболевания зависят от его формы и проводятся ревматологом, травматологом и урологом. На основе жалоб пациента и назначений врача выполняются необходимые обследования. Лабораторные анализы, рентген, ультразвуковое исследование, физиотерапия и стационарное лечение, основанное на медицинских показаниях, покрываются обязательным медицинским страхованием, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство обязательного медицинского страхования.

Подагра чаще всего поражает большие пальцы ног, пятки, колени, пальцы, запястья и локти, однако она может развиться в любом суставе. Наиболее часто заболевание возникает в области большого пальца ноги. Во время приступа подагры наблюдаются острые боли, отечность, трудности с движением и покраснение. Первый приступ подагры обычно начинается с резких болей в суставе большого пальца ноги ночью и усиливается, продолжаясь несколько дней. Кожа над суставом становится красной, а температура в этом участке повышается.

Лечение подагры и необходимые медицинские услуги, включая диагностику и лечение, предоставляются на основе медицинских показаний и назначений врача в государственных медицинских учреждениях, подведомственных ТƏBİB, а также в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии министерства здравоохранения, и покрываются обязательным медицинским страхованием.

Подагра может развиться из-за генетических дефектов, избыточного веса, гипертонии (повышенного кровяного давления), диабета, заболеваний почек, псориаза, лейкоза и использования некоторых лекарств. Несмотря на то, в какой части тела она появляется, лечение не должно откладываться. Если болезнь не лечить вовремя, она может привести к серьезным повреждениям суставов, их деформации и даже повредить почки. Поэтому ранняя диагностика и эффективное лечение чрезвычайно важны.

Для лечения подагры рекомендуется ограничить потребление алкогольных напитков, снизить избыточный вес, активно заниматься физическими упражнениями, а также использовать препараты, воздействующие на обмен мочевой кислоты, по назначению врача. Также полезна физиотерапия.

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