В Азербайджане может быть запрещена реклама врачей

В Азербайджане предложили ввести запрет на рекламу врачей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, с таким предложением выступил председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев.

По его словам, для реализации этого предложения в план законодательной работы весенней сессии парламента необходимо включить изменения в закон «О рекламе».

«В этих изменениях должно быть чётко прописано, что именно в сфере медицинских услуг подлежит рекламе, а что — нет. Например, в большинстве стран мира реклама врачей запрещена. Я считаю, что такой запрет должен быть введён и у нас», — добавил М.Гулиев.