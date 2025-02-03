Продолжаются поиски рыбака, пропавшего в Лянкяране – ВИДЕО

13 января вблизи села Сиявар города Лянкяран в Каспийском море пропал рыбак Махмуд Ибаев (1984 г.р.).

Поиски пропавшего рыбака ведутся силами Министерства по чрезвычайным ситуациям АР, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В настоящее время поиски М.Ибаева осуществляются с помощью вертолета авиационной группы МЧС, спасателей Специальной службы по спасению в особо опасных ситуациях и сил Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах.