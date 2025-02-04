Госкомитет прокомментировал вопрос о создании центров кремации в Азербайджане

В настоящее время обсуждение вопроса об открытии центров кремации между соответствующими государственными структурами не ведется.

Об этом сообщили АПА в Государственном комитете по работе с религиозными структурами.

Отмечается, что у этого вопроса правовой, практический и религиозно-социальный аспекты. В соответствии с законом Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания" каждый проживающий в нашей стране имеет право исповедовать любую религию самостоятельно или совместно с другими, выражать и распространять свои убеждения относительно религии.

"Также в "Порядке устройства и управления кладбищами", утвержденном постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 4 декабря 2018 года № 522, содержатся положения, регулирующие процесс кремации умершего в соответствии с его религиозной принадлежностью и убеждениями. В Госкомитет не поступало обращений по конкретным фактам, за исключением некоторых случаев с намерением получить общую информацию. Сейчас обсуждение вопроса об открытии центров кремации между соответствующими государственными структурами не ведется", - говорится в сообщении.

Отметим, в последние дни в прессе появились сообщения об открытии в стране центров кремации.