На Северном Кипре продлили арест трех граждан Азербайджана

Срок ареста трех граждан Азербайджана, задержанных в связи с крушением судна у берегов Северного Кипра, продлен еще на семь дней.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявил председатель Азербайджано-Кипрского общества дружбы Орхан Гасаноглу.

Речь идет о Рашаде Ибрагимове, Гадире Гулиеве и Валехе Гумбатове. Очередное судебное заседание по делу назначено на 30 октября.

Напомним, что 30 августа у побережья Кирении в Турецкой Республике Северного Кипра потерпело крушение судно. В результате происшествия удалось спасти 239 человек, число погибших достигло 26.

Всего по делу были задержаны девять человек, трое из которых являются гражданами Азербайджана.