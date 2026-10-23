Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «270 на 270», сообщает пресс-служба Минобороны, передает ТАСС.

«23 октября с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих. Взамен переданы 270 военнопленных ВСУ. Возвращенные российские военнослужащие сейчас находятся на территории Республики Беларусь, с ними работает уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова», — сообщили в ведомстве.