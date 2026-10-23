Возросло число погибших при взрыве на шахте в Турции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших горняков при взрыве метана на шахте в частной угольной шахте Гелик в районе Килимли северо-западной провинции Зонгулдак, возросло до 3-х человек.

В результате происшествия еще пять человек получили ранения.

Пострадавших госпитализировали.

По факту начато расследование.

12:45

В частной угольной шахте Гелик в районе Килимли северо-западной провинции Зонгулдак, произошел взрыв метана.

В результате происшествия два горняка погибли, еще пять получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

После взрыва на место происшествия направлены экстренные службы. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.

По факту начато расследование.

Источник: Sabah