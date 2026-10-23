Возросло число погибших при взрыве на шахте в Турции - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Число погибших горняков при взрыве метана на шахте в частной угольной шахте Гелик в районе Килимли северо-западной провинции Зонгулдак, возросло до 3-х человек.
В результате происшествия еще пять человек получили ранения.
Пострадавших госпитализировали.
По факту начато расследование.
12:45
В частной угольной шахте Гелик в районе Килимли северо-западной провинции Зонгулдак, произошел взрыв метана.
В результате происшествия два горняка погибли, еще пять получили ранения, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
После взрыва на место происшествия направлены экстренные службы. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали.
По факту начато расследование.
Источник: Sabah
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