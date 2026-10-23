В Джалилабаде тушат пожар на открытой местности

В Джалилабадском районе зафиксирован пожар на открытой местности вблизи автомагистрали Алят - Астара.

В настоящее время продолжаются работы по его тушению.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АPА, информация о возгорании поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям.

После получения сообщения к месту происшествия оперативно направили подразделения Государственной службы пожарной охраны.

По данным ведомства, тушение пожара продолжается. Дополнительная информация о происшествии будет предоставлена позднее.