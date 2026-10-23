Нетаньяху анонсировал крупнейшую с 1967 года операцию на Западном берегу

Израиль готовится к проведению масштабной военной операции на Западном берегу реки Иордан, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По его словам, это будет крупнейшая операция со времен Шестидневной войны 1967 года, когда Израиль установил контроль над Западным берегом, до того находившимся под властью Иордании.

"Министр обороны [Израиля Исраэль] Кац и я курировали планирование очень масштабной операции Армии обороны Израиля в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС). Такого размаха не было со времен Шестидневной войны. Армия обороны Израиля готова ее провести. Мы определим сроки, но она скоро состоится", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

Источник: ТАСС