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Десять пластических хирургов, включая Севиндж Гейдарову, лишены лицензий на практику

Фаига Мамедова13:49 - Сегодня
Десять пластических хирургов, включая Севиндж Гейдарову, лишены лицензий на практику

Известный пластический хирург Севиндж Гейдарова лишена лицензии на медицинскую деятельность.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Lent.az, соответствующее решение было принято Министерством здравоохранения.

Согласно решению, сертификат, позволяющий Севиндж Гейдаровой работать в качестве пластического хирурга, был аннулирован.

По информации, полученной из источников, помимо Севиндж Гейдаровой, лицензии были лишены еще 10 пластических хирургов.

Несмотря на попытки Lent.az связаться с самой С.Гейдаровой, на звонок ответила её помощница. В своем заявлении она сообщила, что в настоящее время они не работают, а Севиндж Гейдарова находится за пределами страны и вернется через месяц. Также помощница уточнила, что они не были осведомлены об аннулировании лицензии Севиндж Гейдаровой.

Комментарии от International Medical Centre также не удалось получить.

Так как имена остальных пластических хирургов не разглашаются, редакция 1news.az направила запрос в Минздрав и ждет ответа.

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