Пластическим хирургам в Азербайджане грозит аннулирование лицензий

С учетом многочисленных жалоб граждан в целях определения законных оснований для профессиональной деятельности пластических хирургов, занимающихся практической медицинской деятельностью на территории страны, по приказу министра здравоохранения АР создана Специальная инспекционная комиссия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, в котором подчеркивается, что в состав данной комиссии вошли уполномоченные представители Министерства здравоохранения АР, Генеральной прокуратуры АР, МВД АР и Министерства науки и образования АР.

Пластические хирурги, занимающиеся практической медицинской деятельностью на территории Азербайджана, должны лично представить нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности (все документы, связанные с высшим медицинским образованием, дипломами и постдипломным образованием, трудовая книжка, свидетельство о праве на осуществление медицинской деятельности, сертификат и т. д.) в Минздрав до 31 января 2025 года.

«Если документы не будут предоставлены в требуемом порядке и в установленный срок, это послужит основанием для аннулирования свидетельства о праве на осуществление практической медицинской деятельности или сертификата», - подчеркивают в Минздраве.

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