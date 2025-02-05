При организации PASHA Holding, в Азербайджане впервые состоялся региональный юридический форум «LEGIS» - ФОТО

5 февраля 2025 года успешно завершился юридический форум под названием «LEGIS», организованный PASHA Holding и его дочерними компаниями. Форум объединил ведущих юристов, экспертов и лидеров в области юриспруденции.



Данное мероприятие является первым мероприятием подобного формата в Азербайджане, собравшее государственных чиновников, представителей частного сектора, а также около 500 профессионалов юридической сферы.



Основной целью форума стало укрепление сотрудничества между государственным и частным секторами в области права, создание платформы для обмена знаниями между профессионалами данной сферы, обсуждение ключевых законодательных реформ и анализ существующих правовых пробелов.



В церемонии открытия форума приняли участие Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, Министр юстиции Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов, начальник отдела законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Гюндуз Каримов, Генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев, председатель Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Али Гусейнли, Главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов, а также Директор по правовым и комплаенс-вопросам группы PASHA Holding Айтадж Гасымова.

Главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов высоко оценил значение форума:

«Впервые в нашей стране проводится юридический форум такого масштаба, и для нас большая честь выступать его инициатором и организатором», — отметил он.



Форум запомнился выступлениями ведущих международных и локальных спикеров. В его рамках обсуждались правовые аспекты сотрудничества государственного и частного секторов, растущая роль арбитражных механизмов, усиление нормативных рамок, а также влияние технологий на юридическую сферу. Участники обменялись мнениями о вызовах, с которыми сталкиваются современные правовые системы, инновационных решениях, развитии цифровой экосистемы и интеграции права с новыми технологиями.

Одним из самых ярких моментов форума стало участие робота Софии, который продемонстрировал, как право и инновации могут совместно формировать законодательство будущего.



Юридический форум «LEGIS »открыл новые перспективы в юридической сфере, способствовал обмену знаниями и опытом, а также заложил прочную основу для будущего сотрудничества.

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