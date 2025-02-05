Трамп об Иране, его ядерной программе и возможном покушении на себя

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления Соединенных Штатов на Иран.

В ходе церемонии подписания документа глава Белого дома выразил надежду на то, что Вашингтону «не придется очень часто им пользоваться».

Указ нацелен, в частности, на недопущение получения Ираном ядерного оружия. Документ предусматривает в том числе и активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. Трамп в связи с этим утверждал, что у США есть право блокировать поставки Ираном нефти другим государствам.

Кроме того, американский президент заявил о намерении вступить в контакт с руководством в Тегеране. Он допустил возможность встречи с президентом ИРИ Масудом Пезешкианом.

«Посмотрим, сможем ли мы договориться или заключить сделку с Ираном <...>», - отметил глава Белого дома.

В ответ на уточняющий вопрос касательно деталей возможной сделки Трамп подчеркнул, что «нельзя допустить получения Ираном ядерного оружия».

«Нам не хочется занимать жесткую позицию в отношении Ирана или кого-либо еще, но у них не может быть ядерного оружия», - сказал президент США.

По его словам, Соединенные Штаты хотели бы заключить «отличную сделку» с Ираном, чтобы урегулировать ситуацию вокруг его ядерных разработок.

«Скажу следующее и скажу это для Ирана, который очень внимательно слушает. Я бы хотел быть в состоянии заключить отличную сделку. (…). Надеюсь, мы сможем добиться чего-то, чтобы дело не кончилось весьма катастрофической ситуацией. Не хочу, чтобы она имела место. Я по-настоящему хочу видеть мир», - заверил Трамп.

Одновременно он вновь предупредил, что Вашингтон не позволит Тегерану заполучить ядерное оружие: «Они не могут иметь ядерный боезаряд. Все очень просто».

Он заявил, что не считает Иран ослабленным государством. «Они не слабы, а очень сильны сейчас. И мы не позволим им иметь ядерное оружие. Все очень просто», - сказал Трамп.

«Когда я уходил [после завершения первого президентского срока в 2021 году], у Ирана были большие проблемы. Они были сломлены. У них не было денег на ХАМАС. У них не было денег на «Хезболлу». (…) [Нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС] 7 октября [2023 года] могло и не произойти», - добавил он.

«Они стали очень сильными весьма быстро. Они продали огромное количество нефти Китаю и всем тем, кто не покупал нефть, когда я был в должности. Потому что мы говорили: не покупайте [у Ирана] нефть. И они стали очень богатыми и совсем быстро. То, что они не слабы, не означает, что они не станут слабыми. Но знаете что? Мы просто не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. Они не могут иметь ядерное оружие», - сказал хозяин Белого дома.

В этой связи, по его словам, правительство США будет применять самую агрессивную политику санкций в отношении Тегерана, чтобы свести объемы экспорта иранской нефти к нулю и «сократить возможности режима финансировать террор в регионе и во всем мире».

Трампу также был задан вопрос о том, какие последствия могут грозить Ирану в случае попытки покушения на него или членов его команды.

«Если они это сделают, то будут уничтожены, это будет конец. Я оставил инструкции, и, если они сделают это, их ждет уничтожение, не останется ничего», - заявил он.

8 ноября 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения 51-летнему гражданину Ирана Фархаду Шакери, которому якобы было поручено разработать план покушения на Трампа. Он остается на свободе и, предположительно, находится в Исламской Республике.

Бывший директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей, в свою очередь, утверждал, что Корпус стражей исламской революции Ирана вступил в сговор с преступниками для организации политических убийств на американской территории.

Президент Ирана категорически отверг обвинения в адрес страны в подготовке покушения на Трампа.

Источник: ТАСС