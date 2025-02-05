 Трамп об Иране, его ядерной программе и возможном покушении на себя | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Трамп об Иране, его ядерной программе и возможном покушении на себя

First News Media10:18 - Сегодня
Трамп об Иране, его ядерной программе и возможном покушении на себя

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении максимального давления Соединенных Штатов на Иран.

В ходе церемонии подписания документа глава Белого дома выразил надежду на то, что Вашингтону «не придется очень часто им пользоваться».

Указ нацелен, в частности, на недопущение получения Ираном ядерного оружия. Документ предусматривает в том числе и активизацию Вашингтоном усилий, направленных на сокращение экспорта иранской нефти. Трамп в связи с этим утверждал, что у США есть право блокировать поставки Ираном нефти другим государствам.

Кроме того, американский президент заявил о намерении вступить в контакт с руководством в Тегеране. Он допустил возможность встречи с президентом ИРИ Масудом Пезешкианом.

«Посмотрим, сможем ли мы договориться или заключить сделку с Ираном <...>», - отметил глава Белого дома.

В ответ на уточняющий вопрос касательно деталей возможной сделки Трамп подчеркнул, что «нельзя допустить получения Ираном ядерного оружия».

«Нам не хочется занимать жесткую позицию в отношении Ирана или кого-либо еще, но у них не может быть ядерного оружия», - сказал президент США.

По его словам, Соединенные Штаты хотели бы заключить «отличную сделку» с Ираном, чтобы урегулировать ситуацию вокруг его ядерных разработок.

«Скажу следующее и скажу это для Ирана, который очень внимательно слушает. Я бы хотел быть в состоянии заключить отличную сделку. (…). Надеюсь, мы сможем добиться чего-то, чтобы дело не кончилось весьма катастрофической ситуацией. Не хочу, чтобы она имела место. Я по-настоящему хочу видеть мир», - заверил Трамп.

Одновременно он вновь предупредил, что Вашингтон не позволит Тегерану заполучить ядерное оружие: «Они не могут иметь ядерный боезаряд. Все очень просто».

Он заявил, что не считает Иран ослабленным государством. «Они не слабы, а очень сильны сейчас. И мы не позволим им иметь ядерное оружие. Все очень просто», - сказал Трамп.

«Когда я уходил [после завершения первого президентского срока в 2021 году], у Ирана были большие проблемы. Они были сломлены. У них не было денег на ХАМАС. У них не было денег на «Хезболлу». (…) [Нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС] 7 октября [2023 года] могло и не произойти», - добавил он.

«Они стали очень сильными весьма быстро. Они продали огромное количество нефти Китаю и всем тем, кто не покупал нефть, когда я был в должности. Потому что мы говорили: не покупайте [у Ирана] нефть. И они стали очень богатыми и совсем быстро. То, что они не слабы, не означает, что они не станут слабыми. Но знаете что? Мы просто не хотим, чтобы у них было ядерное оружие. Они не могут иметь ядерное оружие», - сказал хозяин Белого дома.

В этой связи, по его словам, правительство США будет применять самую агрессивную политику санкций в отношении Тегерана, чтобы свести объемы экспорта иранской нефти к нулю и «сократить возможности режима финансировать террор в регионе и во всем мире».

Трампу также был задан вопрос о том, какие последствия могут грозить Ирану в случае попытки покушения на него или членов его команды.

«Если они это сделают, то будут уничтожены, это будет конец. Я оставил инструкции, и, если они сделают это, их ждет уничтожение, не останется ничего», - заявил он.

8 ноября 2024 года Министерство юстиции США предъявило обвинения 51-летнему гражданину Ирана Фархаду Шакери, которому якобы было поручено разработать план покушения на Трампа. Он остается на свободе и, предположительно, находится в Исламской Республике.

Бывший директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей, в свою очередь, утверждал, что Корпус стражей исламской революции Ирана вступил в сговор с преступниками для организации политических убийств на американской территории.

Президент Ирана категорически отверг обвинения в адрес страны в подготовке покушения на Трампа.

Источник: ТАСС

Поделиться:
224

Актуально

Мнение

Строя будущее вместе: Квартал «Азербайджан» - символ несокрушимого единства двух ...

Общество

Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Мнение

Французские «тушканчики» Сахары: Алжир требует от Парижа ответить за ядерный ...

Общество

Ухудшение погоды в Азербайджане: Жизненно важные советы от МЧС для вашей ...

В мире

Реакция Турции на заявление Трампа о Газе: «Неприемлемо»

ХАМАС против планов Трампа по Газе: «Оккупация»

Арагчи заявил, что попытка Трампа оказать давление на Иран провалится

Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но ему ее никогда не дадут

Выбор редактора

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Новости для вас

Подавший сигнал бедствия над Каспийским морем Boeing сел в Астрахани

Экс-сенатора США Менендеса приговорили к 11 годам заключения за коррупцию

Трамп назвал Канаде способ избежать американских пошлин

Зеленский подтвердил готовность к переговорам по урегулированию с участием РФ

Последние новости

Реакция Турции на заявление Трампа о Газе: «Неприемлемо»

Сегодня, 13:57

Десять пластических хирургов, включая Севиндж Гейдарову, лишены лицензий на практику

Сегодня, 13:49

Строя будущее вместе: Квартал «Азербайджан» - символ несокрушимого единства двух народов

Сегодня, 13:45

В Билясуварском районе женщина арестована за незаконный оборот наркотиков – ВИДЕО

Сегодня, 13:15

Отец погибшей в авиакатастрофе Хокумы Алиевой требует самого жесткого наказания для виновных

Сегодня, 13:11

Погода на четверг: В Баку усилится ветер

Сегодня, 13:09

ХАМАС против планов Трампа по Газе: «Оккупация»

Сегодня, 13:07

Генпрокурор: В 2024 году больше всего обращений было связано со строительными компаниями

Сегодня, 13:04

Арагчи заявил, что попытка Трампа оказать давление на Иран провалится

Сегодня, 13:00

Трамп заявил, что достоин Нобелевской премии мира, но ему ее никогда не дадут

Сегодня, 12:58

Французские «тушканчики» Сахары: Алжир требует от Парижа ответить за ядерный геноцид колониальной эпохи

Сегодня, 12:50

ЦРУ предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию - СМИ

Сегодня, 12:24

Страшное ДТП в Турции: свыше 30 пострадавших

Сегодня, 12:16

Назначены заместители директора Государственного агентства дошкольного и общего образования

Сегодня, 12:03

Пашинян о переговорах с Турцией: Надеемся, что результат будет очень скоро...

Сегодня, 11:59

На Трампа подали в суд

Сегодня, 11:57

Зеленский: США заработали миллиарды в результате войны в Украине

Сегодня, 11:54

Фронтмен группы Mamagama был одним из запоминающихся участников российского «Голоса» - ВИДЕО

Сегодня, 11:45

Возрождение традиций: Ярмарка местных производителей в Merci Baku - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:40

Россия представит новейший танк

Сегодня, 11:38
Все новости
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО
1news TV

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку. Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50