В Украине заявили, что лица, убившие в Киеве по заданию ФСБ РФ украинского полковника, являлись гражданами Азербайджана - ФОТО

Стали известны имена двух лиц, убитых сегодня в Украине и подозреваемых в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича.

Как сообщает Censor.net, это Нармин Гулиева (1991 года рождения) и Хагани Гюльалызаде (1981 года рождения). У обоих гражданство Азербайджана.

По информации издания, Гулиева въехала на территорию Украины 15 мая 2025 года через пункт пропуска «Маяки-Удобное» на границе с Молдовой.

Гюльалызаде, в свою очередь, пытался попасть в страну ещё 27 февраля 2025 года через тот же пункт, однако ему было отказано во въезде. Согласно украинским базам данных, он числился как участник организованной преступной группировки, и на него был наложен запрет на въезд до 2030 года. Тем не менее, несмотря на запрет, Гюльалызаде каким-то образом оказался в Киеве и, как предполагается, стал непосредственным исполнителем убийства офицера СБУ. Нармин Гулиева, по предварительным данным, отвечала за обеспечение операции.

13:24

Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения спецоперации ликвидировали агентов российских спецслужб, которые по заданию ФСБ РФ совершили убийство полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве.

"Спецоперацией по поиску убийц украинского защитника лично руководил глава СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк, - говорится в сообщении в телеграм-канале в воскресенье.

"Агентурно-боевая группа фсб рф была заблаговременно маршрутизирована в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего побратима полковника Ивана Воронича. По результатам проведения негласных розыскных и активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено. Во время задержания они начали сопротивляться, был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины - это смерть!", - отметил Малюк.

Кроме этого, руководитель украинской спецслужбы поблагодарил за профессионализм и поддержку сотрудников Национальной полиции Украины.

Он подчеркнул, что эффективное противодействие российским спецслужбам - ключевое направление деятельности для Службы безопасности. В частности, СБУ действует на опережение и предотвращает 85% преступлений, которые враг пытается совершать на территории нашего государства.

По данным следствия, убийство украинского защитника совершили два человека - мужчина и женщина. Их куратор приказал им следить за сотрудником СБУ, установить его график дня и маршруты передвижения. Впоследствии рашист передал киллерам координаты тайника, где находился пистолет с глушителем.

"Совершив убийство полковника Службы безопасности, киллеры пытались "залечь на дно". Но сотрудники СБУ и Нацполиции установили их местонахождение на Киевщине. Сегодня утром была проведена спецоперация, во время которой члены агентурно-боевой группы фсб рф стали сопротивляться, поэтому они были ликвидированы", - говорится в сообщении.

В пятницу, 11 июля, агенты российских спецслужб убили сотрудника СБУ в Голосеевском районе города Киева. По данному факту было открыто уголовное производство по 348 статье Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Мероприятия проводились под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

Источник: Интерфакс Украина