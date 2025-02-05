Французские «тушканчики» Сахары: Алжир требует от Парижа ответить за ядерный геноцид колониальной эпохи

Французам, как известно, присуща романтика, многое в своей истории они окутывают возвышенным ореолом, и это было бы прекрасно, если бы не касалось и самых зловещих ее страниц.

«Агат», «Изумруд», «Бирюза», «Сапфир», разноцветные «Тушканчики» – к сожалению, речь идет вовсе не о драгоценностях и не о безобидных зверьках, обитающих в пустыне. Все гораздо страшней - так «поэтически» французские колониалисты называли ядерные испытания, которые проводили в Алжире, буквально превратив страну в свой смертоносный полигон.

Сегодня Алжир справедливо требует от Франции ответить за ужасные преступления колониального периода.

«Я предупредил Макрона…»

В эти дни президент Алжира Абдельмаджид Теббун в интервью французскому изданию Opinion заявил, что Франция должна решить проблему обеззараживания земель, которые использовала в качестве ядерных полигонов, а также сообщить алжирской стороне точные районы, где проводила свои испытания и где захоронены материалы.

«Это необходимо. Вопрос обеззараживания ядерных полигонов является обязательным в человеческом, моральном, политическом и военном отношениях. Мы могли бы сделать это с американцами, русскими, индонезийцами, китайцами. Но мы считаем, что Алжир должен сделать это вместе с Францией, которая должна сообщить нам точные районы, где проводились эти испытания и где захоронены материалы», - отметил А.Теббун.

«Что касается Западной Сахары, я предупредил президента Макрона: «Вы совершаете серьезную ошибку! - подчеркнул он. - Не нужно заметать пыль под ковер, надо разрешить эти вопросы раз и навсегда».

Ядерный геноцид

13 февраля 1960 года, взорвав свою первую атомную бомбу на полигоне «Сахарский центр военных экспериментов» (CSEM) недалеко от алжирского Реггана, Франция получила статус ядерной державы…

Бомба, названная «Голубой тушканчик» мощностью 70 кт выпустила в четыре раза больше энергии, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Вторая бомба, «Белый тушканчик» мощностью 5 кт, была взорвана через пару месяцев, 1 апреля 1960 года. «Красный тушканчик» мощностью менее 5 кт взорвался 27 декабря 1960 года, и «Зеленый тушканчик» аналогичной мощности - 25 апреля 1961 года.

Еще один полигон под названием «Центр военных экспериментов в оазисах» (CEMO) находился в Ин-Экере, в провинции Таманрассет на юге страны. Здесь французы провели 13 испытаний бомб огромной мощности – до 150 кт, дав им названия драгоценных камней - «Берил», «Рубин», «Нефрит» и т.п.

Всего Франция осуществила в алжирских регионах Регган и Хоггар 17 атмосферных и подземных ядерных испытаний. Они были проведены с 1960 по 1967 годы, причем девять испытаний – уже после обретения Алжиром независимости (Алжир был колонией Франции с 1830-го по 1962 год). По мнению директора Обсерватории вооружений Патриса Бувере, де Голль надеялся изолировать Сахару от Алжира, чтобы сохранить ее в качестве испытательного полигона. Но французским ядерным амбициям помешала война за независимость Алжира.

Согласно отчету Национальной Ассамблеи Франции, в CSEM работали около 10 тысяч гражданских и военных, в CEMO — 2 тысячи. Ядерные испытания проводили чрезвычайно халатно, а оперативников даже прозвали «les apprentis sorciers» («ученики чародеев»). Некоторые из них даже не надевали защитное снаряжение.

На днях министр окружающей среды и качества жизни Алжира Наджиба Джилали заявила, что требование к Франции взять на себя ответственность за утилизацию ядерных отходов, образовавшихся в результате испытаний, проведенных в южном регионе в колониальный период, будет законодательно ратифицировано.

«Эта инициатива направлена на защиту прав как нынешнего, так и будущих поколений на здоровую и устойчивую окружающую среду», - цитирует министра AL24 News.

Назвав Францию виновником экологической катастрофы, она призвала ее признать огромный ущерб, который был нанесен стране и ее населению, и в полной мере взять на себя историческую, моральную и правовую ответственность за пагубные последствия ядерных взрывов, а также за утилизацию радиоактивных веществ.

По ее словам, это требование планируется включить в национальное экологическое законодательство Алжира, оно охватывает аспекты, выходящие за рамки нынешних экологических проблем, и несет в себе весомые послания относительно исторической и экологической справедливости.

Министр призвала к постоянным усилиям по решению этой проблемы с использованием всех доступных средств для «обеспечения прав наших людей и защиты нашей окружающей среды от этих вредных последствий».

Испытания на людях

25 апреля в CSEM провели очередное испытание — специально для изучения воздействия ядерного оружия на человека. На полигон в качестве подопытных кроликов послали призывников. Пехотинцы получили приказ через 45 минут после взрыва приблизиться на расстояние нескольких сот метров к его эпицентру и находиться там около часа. На них была только стандартная для пустыни полевая форма. Исследователи упоминали факты использования в экспериментах 150 алжирских заключенных. Их привязывали к столбам недалеко от полигона с целью изучения поведения человека во время атомного взрыва.

«Власти знали, что подвергают их опасности, когда посылали их на эти испытания, и должны были принять меры для охраны их здоровья», – отмечает сотрудник Обсерватории вооружений Патрис Бувере.

В целом, по оценкам экспертов, изучавших последствия испытаний, ядерные взрывы затронули более 42 тыс. алжирцев. Министерство обороны Франции заявляет о 27 тысячах пострадавших, включая французских военных и технических специалистов, а также жителей районов, прилегающих к двум полигонам. Профессор ядерной физики Оранского университета на западе Алжира и член Комиссии по защите памяти в Алжире Абдул Кадхим аль-Абуди оценивает число жертв в 60 тыс. человек. Le Journal de l’Afrique указывает на то, что ядерные испытания подвергли серьезному облучению население не только Алжира, но и Мали: согласно официальной статистике, от загрязнения цезием и ураном умерли более 2 млн человек.

Зона повышенной опасности

Печальные последствия французских преступлений настигают даже нынешнее поколение, которому оставлено такое ужасное наследие, как загрязненные места захоронения ядерных отходов. В регионах, где проводились испытания, до сих пор фиксируется рост случаев заболеваемости раком и генетических нарушений.

«Заболевания, вызванные радиацией, передаются из поколения в поколение», – говорит руководитель организации по поддержке алжирских жертв «Эль-Гейт-эль-Кадем» Абдерахман Туми.

Пострадали не только люди, но и флора и фауна. Радиация привела к сокращению поголовья скота и биоразнообразия, а также к исчезновению некоторых перелетных птиц. Также испытания привели к перемещению песчаных дюн.

Резолюция Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 1995 года призвала все государства исполнить свои обязанности по обеспечению тщательного наблюдения за объектами, на которых проводились ядерные испытания, и принять соответствующие меры во избежание неблагоприятного воздействия на здоровье. Однако в Алжире никакой дезактивации проведено не было.

В конце 1999 года по просьбе правительства Алжира МАГАТЭ направило специалистов по проведению радиологических оценок на объекты, которые Франция использовала в начале 1960-х годов. Все пробы, которые они взяли в Реггане, оказались зараженными. Большая часть загрязнений содержалась в черном, стекловидном и пористом материале: песок расплавился во время взрыва, а затем затвердел. В местах проведения подземных испытаний концентрация цезия и стронция в лаве была выше, чем в остеклованном песке на атмосферном испытательном полигоне. По данным отчета Института энергетических и экологических исследований, опубликованного в 2022 году, регионы проведения испытаний являются «сильно загрязненными локально», а уровень содержания плутония там высокий – более миллиона беккерелей на килограмм взятого материала.

Более подробную информацию о ядерных испытаниях в Алжире мир узнал только в 2014 году, когда министерство обороны Франции рассекретило около 60 документов на фоне судебных исков национальной Ассоциации ветеранов ядерных испытаний. Тем не менее, французский эксперт-ядерщик Брюно Барийо отмечает, что очень многих документов не хватает: «Если мы действительно хотим узнать правду, необходимо, чтобы изменили сам принцип снятия грифа „Секретно” с документов французской армии». В числе рассекреченных документов оказалась карта, составленная через 13 дней после первого испытания. На ней было обозначено радиоактивное облако, распространившееся над территорией от южных берегов Испании до Чада, от западной части Северной Африки до Сицилии. Помимо загрязнения воздуха, было зафиксировано изменение состава воды.

После того как французские военные покинули полигоны в 1966 году, они закопали ядерные отходы и оборудование в песок. Места захоронений остались неизвестными, поэтому токсичные останки и мусор по-прежнему наносят серьезный ущерб экологии и здоровью.

Сегодня Алжир требует полного раскрытия файлов о ядерных испытаниях на своей территории, предоставления топографических карт все еще не обнаруженных захоронений ядовитых, химических, радиоактивных отходов. Пострадавшая страна также призывает к оценке воздействия этих испытаний и отходов на свое население и к выплате компенсаций жертвам и пострадавшим.

В этом контексте привлекает внимание весьма показательный факт: в 2021 и 2022 годах ядерные испытания напомнили о себе и в самой Франции, когда появились новости о том, что ветер из Сахары приносит в Европу и в особенности во Францию песок, содержащий цезий-137. Французская метеорологическая служба сообщила, что из-за низкого атмосферного давления на Пиренейском полуострове образовались мощные воздушные волны, которые принесли пески пустыни в страну. В 2022 году в винодельческом регионе Турень выпало 75 тыс. беккерелей цезия-137 на квадратный километр. Тем не менее, Франция все еще отвергает все выдвинутые против нее обвинения и требования Алжира, избегая ответственности за свои ядерные эксперименты.

По принципам справедливости

Будучи приверженным принципам справедливости и международного права, Азербайджан последовательно поднимает на международном уровне вопрос исторической ответственности Франции за преступления колониальной эпохи. В том числе, за ядерные испытания в Алжире и их страшные последствия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев акцентировал внимание на этой проблеме и в рамках COP29, на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), 13 ноября в Баку. Говоря об ущербе, который Франция нанесла экосистеме планеты, глава государства назвал также 17 ядерных испытаний, проведенных в Алжире в годы французской оккупации.

Азербайджанский лидер подчеркивает, что мир никогда не должен забыть насилие, массовую жестокость, совершенные Францией против алжирского народа.

Таким образом, ядерный геноцид Франции в Алжире как одна из самых темных страниц колониальной истории XX века, продолжает оставаться одной из наиболее болезненных и актуальных тем в международной повестке.

Тема исторической ответственности, признания ущерба и компенсаций жертвам этих преступлений выходит далеко за рамки сугубо юридических аспектов - это вопрос моральной и политической справедливости, который должен быть решен не только в интересах нынешнего поколения, но и с учетом исторической памяти будущих поколений.

Алжир, как и другие народы, пострадавшие от колониальной эксплуатации, требует признания своих прав и должного восстановления справедливости, и мир не должен оставаться к этому равнодушным.

При подготовке материала использованы сообщения и данные из открытых источников: Opinion.fr, Аfrinz.ru, AL24 News и др.