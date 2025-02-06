Омбудсмен: Армения должна предоставить точные данные о местах захоронения убитых

Несмотря на неоднократные обращения со стороны Азербайджана, Армения не выполняет своих обязательств по международному праву и уже более тридцати лет уклоняется от предоставления информации о пленных, пропавших без вести и заложниках.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева в связи с идентификацией останков трех лиц, считающихся пропавшими без вести в ходе Первой Карабахской войны.

Омбудсмен довела до внимания, что в результате проведенной работы по идентификации человеческих останков, обнаруженных в массовых захоронениях на освобожденных от оккупации территориях, на сегодняшний день установлены личности около 170 азербайджанцев и этот процесс все еще продолжается.

«Мы считаем, что Армения должна выполнять взятые на себя обязательства в соответствии с международными договорами, участником которых она является, не скрывать информацию о судьбах наших соотечественников, предоставить точные данные о местах захоронения убитых», – подчеркнула С.Алиева.

Источник: АЗЕРТАДЖ