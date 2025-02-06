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Эмин Амруллаев: «Быть репетитором для своего же ученика – неэтично»

17:03 - Сегодня
Эмин Амруллаев: «Быть репетитором для своего же ученика – неэтично»

Министр науки и образования Эмин Амруллаев осудил практику репетиторства учителей со своими же учениками.

Как и в других сферах, в профессии учителя должна соблюдаться профессиональная этика - репетиторство школьного учителя со своими же учениками с этической точки зрения недопустимо.

Об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев на сегодняшнем брифинге, подчеркнув, что выбор репетитора - это право родителей и может быть обусловлено разными причинами: «Среди них - низкое качество образования в школе, необходимость подготовки к высшему образованию, занятость родителей или языковой барьер».

Министр подчеркнул, что учитель обязан добросовестно вести занятия в школе: «Как можно объяснить ситуацию, когда учитель плохо преподает в школе, но при этом показывает хорошие результаты на индивидуальных занятиях? Это должно осуждаться обществом. Если учитель получает зарплату от государства, он обязан давать ученикам качественное образование».

Эмин Амруллаев также заявил, что выступает против репетиторства внутри школ: «Если в какой-либо школе есть такие случаи, пусть нам сообщат, мы проведем расследование».

Гафар Агаев

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