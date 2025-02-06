Нарушение правил на акциях протеста в Грузии обойдется дороже

Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым многократно увеличиваются штрафы за нарушения на акциях протеста.

В частности, согласно поправкам, увеличиваются штрафы не только по самой статье «Нарушение Закона «О собраниях и манифестациях», но и за самые распространенные нарушения на акциях протеста, за которые задерживают основную часть протестующих в Грузии.

Так, максимальный штраф за мелкое хулиганство, которое в Грузии является административным правонарушением и предполагает мат в общественном месте, оскорбительное отношение к гражданам и другие действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, вырастет в три раза и составит 3 тысячи лари вместо 1 тыс. Административный арест за это деяние составит максимум 20 дней вместо 15.

Штраф за повторное совершение подобного действия вырастет в два раза и составит от 3-х до 5 тысяч лари, при этом максимальный срок административного ареста вырастет с 15 до 60 дней.

С 3-х до 5 тысяч увеличится максимальный штраф за неподчинение требованию или распоряжению представителей органов правопорядка. Максимальный срок административного ареста за это деяние вырастет с 15 до 60 дней.

За нарушение правил проведения собраний или манифестаций штраф вырастет в четыре раза и составит 2 тысячи вместо 500 лари для участников, но останется в размере 5 тысяч лари для организаторов.

За блокирование входов в суд, в место жительства судьи или акцию в здании суда будет введена альтернатива в виде штрафа в размере 5 тысяч лари или арест до 60 дней вместо просто ареста до 15 дней.

Штраф за призывы к свержению или насильственному изменению конституционного строя и разжиганию розни, за пропаганду насилия по какому-либо признаку, наличие запрещенных законом предметов составит 5 тысяч лари для участников и 15 тысяч – для организаторов.

В 5 тысяч лари или арест на срок до 60 дней обойдется нахождение на акции, которая была прекращена усилиями МВД Грузии.

Повторное действие будет караться штрафом от 5 до 10 тысяч лари для участников либо административным арестом на срок до 20 дней. Для организаторов за подобное действие теперь предусмотрен штраф в размере от 15 до 20 тысяч лари либо административный арест на срок от 5 до 60 дней.

Штраф за наличие на акции протеста мигающих или лазерных фонариков и ношение маски останется прежним – 2 тысячи лари.

Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях, подписания президентом и опубликования на сайте «Законодательного вестника Грузии».

Источник: Sputnik-Грузия