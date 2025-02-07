В Гаджигабуле четверо отравились дымом при пожаре в поезде

В Гаджигабуле произошел пожар в поезде, четыре человека отравились дымом.

Как сообщает Report, возгорание с задымлением, по предварительным данным, произошло из-за перегрева угольных ящиков поезда.

Пожар был потушен за короткое время, однако четверо жителей Гаджигабула - Ягубов Ильгар Мархамат оглу (2000 г.р.), Гасанов Эмин Бахтияр оглу (1987), Акберов Акбер Теймур оглу (1995) и Гадиров Мубариз Ханбаба оглу (1972) года рождения - отравились дымом.

Пострадавшие доставлены в Гаджигабульскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.