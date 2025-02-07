«Моя борьба с некомпетентными врачами завершилась» - Флора Керимова об аннулировании лицензии Севиндж Гейдаровой

«Это победа права и правды. Эта победа — гарантия здоровья для многих людей. Моя борьба с некомпетентными врачами, продолжавшаяся многие годы, сегодня завершилась. Слава Богу! Они не поняли, что каждый раз, обманывая народ и пациентов, они идут к пропасти. Многократно я говорила Севиндж ханым, что если ты не можешь, не занимайся тем, что не можешь. Результат — поддельные документы, доказательства, имена и действия...»

Как сообщает 1news.az, об этом народная артистка Флора Керимова сказала в видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

В 2021 году, после неудачной операции на глазах, проведенной пластическим хирургом Севиндж Гейдаровой, артистка высказалась на эту тему:

«Операция была крайне сложной. Но сколько может быть лжи? Каждый ваш шаг был ложью. Мне страшно думать, сколько таких врачей существует. Каждый пациент зависит от врача. И не всякая борьба заканчивается результатом на сегодняшний день. Я благодарна моим адвокатам, которые добились победы в этом деле. Благодарю Ганиру Аташову, которая сделала этот вопрос общественным. Огромное спасибо! Ваши усилия неоценимы. Вы услышали мой справедливый голос, поверили в меня, переживали и донесли это до общественности. Огромное спасибо!»

Флора Керимова добавила, что продолжит бороться до тех пор, пока инцидент не будет должным образом расследован и не будет принято правильное решение:

«Я не отступаю от этой проблемы. Мой вопрос сейчас находится в Верховном суде, и я пойду до конца. Я буду бороться, пока не добьюсь результата. Четыре раза я читала заключения экспертиз, основанные на несправедливых выводах, и когда их слышала, мне хотелось все бросить.

Здесь была явная поддержка, которая могла бы разрушить дома многих людей и пациентов, потому что поддерживала Севиндж Гейдарову. Разве не стыдно тем, кто поддерживал эту слепую сторону? После решения прокуратуры, хотя бы совесть не мучает? Если с человеком, имеющим хоть какой-то авторитет в моей стране, случилась такая несправедливость, вы можете представить, что испытывают другие люди?

В будущем будет заседание Верховного суда. Я верю, что Верховный суд рассмотрит этот вопрос с душой, совестью и вниманием».

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