В МИД Азербайджана состоялось расширенное заседание коллегии - ФОТО

7 февраля в Министерстве иностранных дел состоялось расширенное заседание коллегии под руководством министра Джейхмидуна Байрамова.

Как сообщили в МИД, в заседании приняли участие руководящий состав и руководители структурных подразделений.

В ходе заседания коллегии были обсуждены работа, проведенная Министерством иностранных дел в 2024 году в соответствии с внешнеполитическим курсом, определенным Президентом Азербайджана, основные приоритеты на 2025 год, вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, экономическая, климатическая и гуманитарная дипломатия, усилия по оказанию международной помощи, дипломатическая деятельность в постконфликтный период, работа по защите прав и свобод азербайджанских граждан за рубежом, а также вопросы организации деятельности Министерства иностранных дел, были даны соответствующие поручения.