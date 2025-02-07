СМИ: Подросток в Ярдымлы убил себя в установленный смертельной игрой срок - ВИДЕО

Сообщается, что подросток, покончивший с собой в Ярдымлы, пошел на этот шаг из-за игры в интернете.

По информации, 15-летний мальчик стал жертвой опасной виртуальной игры. На прошлой неделе было замечено, что он стал замкнутым и агрессивно настроенным по отношению к своей семье. Перед тем, как покончить с собой, он написал письмо, в котором сообщил, что в одной из игр ему был установлен срок, к которому он должен был завершить свою жизнь.

Что же необходимо предпринять, чтобы предотвратить подобные трагедии?

Социолог Рашад Аскеров в интервью Xezerxeber заявил, что игры вроде «Синего кита» и другие подобные опасные виртуальные проекты оказывают негативное влияние на психику детей. По его мнению, семья несет большую ответственность за предотвращение таких ситуаций.

Аскеров отметил, что родителям следует особенно тщательно контролировать ограничение времени, которое дети проводят за играми.

Ровшан Акбаров, специалист в области информационно-коммуникационных технологий, рассказал, что в интернете существует множество подобных опасных игр. Он подчеркнул, что никакие технические запреты не могут быть столь же эффективными, как родительский контроль. По его словам, лучший способ избежать трагедий — это регулярный визуальный контроль со стороны родителей.

Следует отметить, что в ходе расследований было установлено, что ежегодно более 100 детей в России, десятки в Турции и Грузии совершают самоубийства из-за воздействия игр, содержащих насилие, агрессию и смерть.

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