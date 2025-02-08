Кремль против Азербайджана: Пропаганда и шантаж

Российская пропагандистская машина вновь развернула агрессивную кампанию против Азербайджана.

В последнее время отношения между двумя странами оказались под угрозой обострения, в частности, после обнародования первичного отчета о катастрофе пассажирского самолета AZAL, а также мер по пресечению незаконной деятельности «Русского дома» в Азербайджане.

Эти события создали новую волну обвинений со стороны Москвы и политической напряженности в целом.

В ответ на законные и справедливые требования Баку, Кремль прибегает к старым методам давления – информационной войне, запугиванию и шантажу.

На протяжении десятилетий Кремль использовал информационные рычаги для манипуляции общественным мнением, особенно на постсоветском пространстве. Если какая-либо страна «осмеливалась» проводить независимую внешнюю политику, российская пропагандистская машина немедленно запускала дезинформационные кампании, искажая реальность.

В данном случае, мы наблюдаем классический пример таких методов в отношении Азербайджана: российские СМИ пытаются представить Баку в негативном свете, обвиняя его в «геополитических амбициях». На деле, это не что иное, как попытка очернить стратегически важные шаги, предпринимаемые Азербайджаном для обеспечения своей безопасности.

Информационная война вместо диалога

История взаимоотношений России с ее соседями показывает, что Москва предпочитает шантаж вместо конструктивного диалога. В качестве инструментов давления используются экономические санкции, энергетическая зависимость, военное присутствие и информационные атаки. Ключевым аспектом информационной войны против Азербайджана стала систематическая дезинформация. Российские пропагандистские медиа распространяют ложные данные, искажают исторические факты и манипулируют общественным мнением. В этом участвуют не только российские телеканалы и интернет-издания, но и лояльные Кремлю эксперты, блогеры, а также официальные лица – депутаты и чиновники.

Последние события лишь усилили агрессивную риторику Москвы. В ответ на аргументы Баку в связи с инцидентом с самолетом AZAL, Россия развернула информационную кампанию, обвиняя Азербайджан в «эскалации ситуации».

Очередную пропагандистскую волну вызвало также прекращение незаконной деятельности «Русского дома» в Азербайджане, где под прикрытием лекций, языковых курсов и выставок формировалась сеть влияния, а его сотрудники, имеющие дипломатический статус, занимались сбором разведывательной информации и вербовкой агентов влияния в интересах Москвы.

Отметим, что под названием «Русский дом» в десятках стран мира действуют представительства «Россотрудничества» - Российского федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. История этой организации уходит корнями в советское прошлое, когда культурные общества использовались для продвижения интересов Москвы за рубежом.

Современная сеть «Русских домов» продолжает ту же линию, действуя в десятках стран мира. Однако в ряде европейских государств их деятельность была прекращена после разоблачений, связанных с причастностью к шпионским операциям с последующей высылкой дипломатов и закрытием представительств. И как правило, подобные действия стран расценивается Россией как «враждебный» шаг.

И теперь как «враждебную» страну представляют Баку, который якобы «ограничивает» культурные и гуманитарные связи.

Однако здесь очевиден двойной стандарт: российские власти сами закрывают десятки иностранных организаций под предлогом борьбы с «иностранным влиянием», но когда Азербайджан защищает свой суверенитет, это объявляется «недружественным шагом».

Ксенофобия и политический шантаж

Особое место в кампании антироссийской пропаганды заняли заявления российских депутатов, представителей правящей партии «Единая Россия». Они призвали к «жестким мерам» против Азербайджана, включая закрытие азербайджанских диаспорских организаций в России и выдворение «нелегалов».

В частности, депутат Госдумы Николай Валуев предложил «поставить на учет» всех азербайджанцев, находящихся в России, и «отправить их на фронт». Он использовал оскорбительные выражения, уничижительно называя выходцев из Центральной Азии и Кавказа «шоблой». Это не только признак ксенофобии, но и проявление имперского шовинизма, который находит поддержку в российских властных кругах.

Что вызывает удивление, так это то, что такие заявления не были осуждены в Москве. Напротив, их поддержали другие депутаты Госдумы - Евгений Попов, Андрей Пинчук и Сергей Манцаев. Они добавили к угрозам Валуева новые инициативы, направленные уже против азербайджанского бизнеса в России.

На эти выпады дали жесткий и аргументированный ответ депутаты Милли Меджлиса Азербайджана. Так, депутат Низами Сафаров подчеркнул, что российские депутаты, скорее, сами исчезнут с политической арены, чем пострадает бизнес, принадлежащий влиятельным фигурам. По его словам, если российские власти действительно начнут дискриминацию по национальному признаку, то это станет подтверждением правового хаоса и деградации российской политической системы.

В целом, призывы к конфискации имущества и ограничению деловых отношений являются ярким примером того, как Кремль использует политическое давление для решения своих внешнеполитических задач. И если вдруг кто-то думает, что такие действия являются личным мнением отдельных российских депутатов, то стоит помнить, что в России, где власть сосредоточена в руках исполнительной власти, такие высказывания не появляются случайно. Они отражают официальную позицию Кремля.

Кремль как сторонник оккупации и агрессии

Чтобы понять, что стоит за последними нападками на Азербайджан, необходимо вспомнить исторический контекст. Россия десятилетиями поддерживала Армению в Карабахском конфликте, оказывая ей военную помощь. Поставки оружия, участие российских военных в Ходжалинском геноциде 1992 года, и политическая поддержка армянских властей стали основой стратегического партнерства Москвы и Иревана.

Когда в 2020 году Азербайджан освободил от оккупации свои территории, Кремль попытался использовать российских миротворцев для сохранения своего влияния в регионе. Антиазербайджанская пропаганда активизировалась, оправдывая действия Москвы и выставляя возвращение Карабаха в состав Азербайджана как «добрую волю» России. Этот лицемерный подход стал еще одним доказательством двойных стандартов Кремля.

Экономика против политики: кто потеряет больше?

На фоне политической напряженности важно отметить и экономический контекст вопроса. В 2024 году товарооборот между Россией и Азербайджаном составил 4,8 миллиарда долларов, это всего лишь 10% от общего товарооборота Азербайджана. При этом 75% торгового оборота приходится на российский экспорт. Это значит, что в случае введения торговых ограничений потери для России будут куда более значительными. Азербайджан же, благодаря диверсификации внешнеэкономических связей, сможет компенсировать любые потери, что делает угрозы Кремля неэффективными.

Время изменилось – пора менять политику

Сегодня кремлевские пропагандисты пытаются навязать Баку нарратив о том, что Азербайджан якобы действует в интересах Запада и Турции в ущерб Москве. В действительности же Азербайджан проводит взвешенную политику, основанную на национальных интересах.

Кремль должен понять, что его старые методы давления и угроз больше не работают. Современный мир становится многополярным, и Азербайджан не намерен быть заложником политических игр Москвы. Если Россия действительно хочет выстраивать долгосрочные партнерские отношения с соседями, то ей необходимо отказаться от имперских амбиций и перейти к диалогу на равных.

В противном случае Кремль рискует окончательно потерять доверие своих ближайших партнеров, что в долгосрочной перспективе приведет к еще большему ослаблению его влияния на международной арене.