Новые детали в деле о 520 тыс. долларов: Пользователи соцсетей обсуждают арест Раксаны - ФОТО

16 августа стало известно о том, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Сабунчинском районе столицы на основании жалоб, поступивших от граждан, по подозрению в мошенничестве была задержана певица Раксана Исмайлова.

Напомним, что в ходе расследования было установлено, что Р.Исмайлова путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов (884 тыс. манатов) - по указанным фактам в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, решением суда Р.Исмайлова арестована сроком на 4 месяца.

Данная новость активно обсуждается в социальных сетях, пользователи которых рассказывают свои истории, связанные с Раксаной Исмайловой, которую также обвиняют в мошенничестве и присвоении денежных средств.

Писатель Мушфиг Аббасов рассказал в Facebook о том, как Р.Исмайлова мошенническим образом присвоила 520 тыс. долларов, отметив в соцсети следующее: «Два года назад она получила от близких родственников азербайджанского бизнесмена (очень хорошо знаю его), который тогда находился в заключении в Москве, 520 000 долларов, чтобы его освободить. Якобы она должна была передать полученные деньги ФСБ. Ни человек не был освобождён, ни деньги не вернулись…».

Под статусом М.Аббасова несколько человек также обвинили Р.Исмайлову в мошенничестве - к примеру, пользователь Facebook Севдим Мамедзаде рассказал о том, что Р.Исмайлова заняла у бизнесмена 100 тыс. долларов (170 тыс. манатов) для того, чтобы оплатить выступление турецкой звезды на первой свадьбе старшей дочери Айсун, и до сих пор не вернула долг. С.Мамедзаде также отмечает, что знает певицу очень хорошо, так как работал в ее музыкальном ансамбле.

Отметим, что по информации Qafqazinfo.az, адвокат певицы Хикмет Алиев подал апелляцию на решение, которым недовольна певица, требуя отмены предыдущего судебного постановления об аресте сроком на 4 месяца.