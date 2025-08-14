Провал армянского лобби в Швейцарии: парламент поставил точку в попытке давления на Азербайджан

Похоже, в политических кругах Европы начинают прозревать, осознавая всю провокационность армянских инициатив, направленных на дискредитацию Азербайджана на международной арене и искажение геополитических реалий в регионе.

Проект резолюции номер 24.321, именуемый «Аннексия Нагорного Карабаха и освобождение политзаключенных Азербайджана», выдвинутый 5 ноября 2024 года рядом проармянских членов парламента Женевского кантона, в результате целенаправленной деятельности посольства Азербайджана в Швейцарии 11 августа был отклонен Комитетом по внешним связям Совета кантонов - верхней палаты парламента этой страны.

По сообщению посольства Азербайджана в Швейцарии, наряду с этим, новый проект постановления, выдвинутый вице-президентом этого комитета Карло Соммаругой, известным своей предвзятой позицией по отношению к Азербайджану, который ссылается только на «заключенных» и «охрану армянского культурного наследия», также был снят с повестки – 5 голосами голосами «против», 4 «за» и 3 воздержавшимися.

В пресс-релизе Комитета по внешним связям верхней палаты парламента Швейцарии подчеркивается, что известная провокационная инициатива Женевского кантонального парламента является односторонней и содержит требования исключительно к азербайджанской стороне, был выражен протест против такого подхода.

Принятое в швейцарском парламенте решение и его обоснование отчетливо демонстрирует рост критического отношения к предвзятым, ангажированным подходам, продвигаемым под влиянием радикального армянства и его лоббистских структур.

Отклонение проекта антиазербайджанской резолюции и снятие с повестки другого проармянского проекта подтверждают, что в европейском политическом сообществе усиливается понимание необходимости учитывать факты, международное право и принципы справедливости, а не поддаваться давлению односторонней пропаганды. Это же свидетельствует о растущем понимании необходимости объективного и взвешенного подхода к чувствительным вопросам региона.

Особенно показательно такое развитие событий выглядит на фоне прежних попыток давления на Азербайджан со стороны отдельных швейцарских политиков. Так, например, продвигавший вышеуказанный проект Карло Соммаруга проявил свою проармянскую позицию еще в январе 2023 года, когда инициировал обращение Комитета по внешней политике Совета кантонов в Федеральный совет (национальное правительство) Швейцарии добиться в Совете Безопасности ООН (непостоянным членом которого страна была в 2023-2004 годах) снятия надуманной «блокады Лачинского коридора» и организации «гуманитарного воздушного моста» между Иреваном и Ханкенди.

Напомним, что речь шла о проводимой в то время мирной акции протеста азербайджанских экологов и волонтеров на дороге Лачин-Ханкенди, справедливо требующих прекращения незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешения на проведение мониторинга на рудниках Гызылбулаг и Демирли. Еще в начале декабря 2022 года специалисты министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и Закрытого акционерного общества AzerGold намеревались провести мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в зоне временного размещения российских миротворческих сил и связанных с этим экологических последствий. С командованием российских миротворцев были проведены обсуждения, однако из-за их бездействия мониторинг не состоялся. В знак протеста против этого азербайджанские экоактивисты 12 декабря 2022 года начали мирную акцию на дороге Лачин-Ханкенди, проходящей через территорию города Шуша.

Проармянская настроенность армянских лоббистов в швейцарском парламенте наглядно проявилась и попытке организовать так называемую «мирную конференцию по Нагорному Карабаху», которую - отметим сразу - правительство Швейцарии отвергло. В декабре 2024 года Комитет по международным отношениям Национального совета - нижней палаты парламента Швейцарии – попытался грубо вмешаться во внутренние дела Азербайджана, приняв резолюцию с призывом к своим властям организовать «мирную конференцию, посвященную возвращению карабахских армян на историческую родину» - в присутствии или под контролем международных акторов. Авторы планировали, что конференция для «диалога между Азербайджаном и армянами Карабаха» будет организована «не позднее чем через год» и пройдет в присутствии международных участников для переговоров о «безопасном и коллективном возвращении армян Карабаха».

Показательно, что попытка армянского лобби навязать свою повестку потерпела неудачу даже в самой нижней палате парламента - результаты голосования за резолюцию ясно продемонстрировали отсутствие консенсуса и значительное сопротивление: при 96 голосах «за», 80 депутатов выступили «против», а 16 - воздержались, что свидетельствовало о крайне неустойчивой поддержке столь односторонней инициативы.

Чуть позже свою позицию огласил Федеральный совет Швейцарии - глава МИД Иньяцио Кассис отклонил инициативу депутатов, подчеркнув, что разногласия между Арменией и Азербайджаном должны решаться напрямую сторонами, без внешнего навязывания. Этот шаг стал четким сигналом того, что власти Швейцарии отдают приоритет принципам невмешательства, что в итоге поставило точку в попытке армянского лобби продвинуть одностороннюю и политически мотивированную повестку.

Провал последней провокационной инициативы стал очередным свидетельством того, что в швейцарском политическом истеблишменте нарастает скепсис в отношении односторонней и ангажированной позиции армянских лоббистов. Решение Комитета по внешним связям Совета кантонов ясно показывает: политические настроения в Швейцарии смещаются в сторону более сбалансированного и прагматичного подхода, в котором исключается давление со стороны лоббистских структур.

Это пока первый случай, когда парламент одной из европейских стран на официальном и юридически значимом уровне отклонил документ, риторика которого практически дословно повторяет содержание ангажированных резолюций Европарламента. Иначе говоря, инициатива не будет вынесена на пленарное обсуждение, а связанные с ней предложения окончательно исключены из парламентской повестки. И такое решение формирует крайне неудобный для армянского лобби прецедент - впервые его попытки политического давления через местные законодательные органы встретили не только сопротивление, но и институциональный отказ, зафиксированный в парламентской процедуре.

Скорее всего, не будет ошибкой утверждать, что такой поворот стал возможен во многом благодаря последовательной, выверенной и профессиональной работе азербайджанской дипломатии, которой удалось донести до швейцарских политиков объективную и аргументированную позицию, основанную на международном праве и реальных фактах. Это, в свою очередь, позволило эффективно нейтрализовать попытки политических манипуляций и заблокировать одностороннюю повестку армянских лоббистов – которая, вероятнее всего, продвигалась за счет влияния и финансовой подпитки радикальных армянских кругов.

Это та самая искусная, точно выверенная дипломатия Азербайджана и его лидера, которая не только изменила геополитический расклад на Южном Кавказе в позитивную сторону, но и последовательно формирует новую региональную реальность, где приоритет отдается миру, сотрудничеству и уважению к международному праву.