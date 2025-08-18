Они стоят на страже границ Родины, не смыкая глаз… Пограничной охране Азербайджана 106 лет - ФОТО

Пограничной охране Азербайджана, прошедшей сложный и славный путь развития, обладающей профессиональными кадрами, современным оружием и техникой, способной бдительно охранять сухопутные и водные границы нашей страны, независимо от климата и рельефа, исполняется 106 лет.

Государственная пограничная служба (ГПС), продолжающая и развивающая традиции пограничной охраны, с уважением относится к своему прошлому, гордится сегодняшним днем, с чувством уверенности смотрит в будущее.

АЗЕРТАДЖ предлагает вспомнить основные вехи исторического пути, пройденного Государственной пограничной охраной.

История создания наших пограничных войск берет начало с 18 августа 1919 года. Так, 106 лет назад парламент Азербайджанской Демократической Республики принял Закон «Об охране границ». Распоряжением, подписанным общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в 2000 году, 18 августа ежегодно отмечается как профессиональный праздник пограничников.

Напомним, что во времена Советского Союза Пограничная служба функционировала как структура Комитета государственной безопасности.

Качественная реорганизация, формирование и развитие Пограничной охраны Азербайджана связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева. Все процессы – начиная с поднятия 22 августа 1992 года, впервые в Вооруженных силах, трехцветного флага в Нахчыванском пограничном отряде и создания первоначально необходимых инфраструктур на наших границах вплоть до организации ГПС были осуществлены под руководством архитектора и созидателя нашего независимого государства Гейдара Алиева.

Создание в 2002 году ГПС еще раз продемонстрировало, что надежная охрана границ представляет особое значение для Азербайджанского государства.

В последние годы благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева была усилена материально-техническая база ГПС, созданы новые пограничные отряды и заставы. Полностью обеспечена надежная охрана границ Родины в воздухе, на воде и на суше. Ускорено применение современных технических средств в охране государственных границ, завершилась организация системы охраны морских границ и пограничной авиации, приняты необходимые меры для улучшения социально-бытовых условий личного состава. Предприняты важные шаги в деле создания новых пограничных инфраструктур, улучшения служебно-боевых условий пограничников, повышения их профессиональных навыков, мобилизационной и боеспособности, обеспечения новой техникой, оборудованием и средствами. Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым в 2007 году Распоряжение о создании Академии Государственной пограничной службы сыграло существенную роль в совершенствовании системы охраны границ.

Осуществление комплексных мер по совершенствованию пограничной службы в стране и организация работы пограничных отрядов на уровне самых современных требований находятся в центре постоянного внимания главы государства.

После восстановления Азербайджаном независимости организация надежной охраны государственной границы и делимитация границ с соседними странами стали одним из приоритетов государственной политики. Национальная пограничная стратегия, успешно продолжаемая Президентом, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым, обозначила концептуальные основы пограничной политики, наметив предстоящие задачи по охране государственной границы. В качестве примера можно привести установление в 2018 году на территории села Зухул Гусарского района первого пограничного знака на государственной границе Азербайджанской Республики с Российской Федерацией.

Значительно усовершенствована в последние годы и система управления ГПС, расширено применение современных систем радиосвязи и телекоммуникации. Организация контроля на погранично-пропускных пунктах доведена до уровня международных стандартов. Личный состав оснащен современным техническим оборудованием для осуществления надежного пограничного досмотра лиц и транспортных средств, пересекающих государственную границу, с подключением всех погранично-пропускных пунктов к автоматизированной информационно-поисковой системе обеспечен строгий контроль миграционных процессов.

На основе поручения Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева ГПС переданы боевые посты и соответствующие военные объекты на участке государственной границы с Арменией, проходящем по территории Газахского и Агстафинского районов. Организация пограничными войсками служебно-боевой деятельности в этом направлении стала успешным началом, последовательно реализованы мероприятия по созданию системы надежной охраны государственной границы. Успешно выдержав это испытание, личный состав ГПС, нанеся сокрушительный удар по врагу в Отечественной войне, проявил истинную самоотверженность в деле осуществления полного контроля над нашими государственными границами и обеспечения охраны наших границ. Во время Отечественной войны были мобилизованы все силы и средства для успешного выполнения боевых задач, поставленных перед структурой победоносным Верховным главнокомандующим. Военнослужащие ГПС проявили особое мужество и героизм при освобождении 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы, Физулинского, Джебраильского, Зангиланского и Губадлинского районов, поселка Гадрут и города Шуша. Начиная с первого дня Отечественной войны азербайджанские пограничники освободили значительную территорию от линии соприкосновения на территории Физулинского района до государственной границы с Арменией, в том числе молниеносной атакой на расстоянии 105 километров в течение 24 часов нанесли сокрушительные удары по противнику. На древнем Худаферинском мосту и на наших священных землях вдоль государственных границ был поднят флаг Азербайджана, освобождены стратегические высоты на государственной границе с Арменией. В результате профессионального применения ГПС беспилотников Harop, Quzğun и Hermes была выведена из строя стратегически важная боевая техника, ракетные системы, зенитно-ракетные комплексы, танки, боевые бронированные машины и другая вражеская техника, а также командные пункты управления, обезврежена многочисленная живая сила, в целом уничтожено 290 целей противника.

В 44-дневной летописи Победы 47 пограничников стали шехидами, 197 – получили ранения; 12 пограничников (четверо посмертно), проявивших пример личного мужества во время боевых операций, были удостоены звания «Герой Отечественной войны», 176 человек награждены различными орденами, еще 5203 – медалями.

Во время провокаций, совершенных армянскими вооруженными силами в период после Отечественной войны, пограничники дали достойный ответ врагу, еще раз доказав, что Азербайджанская армия не потеряла бдительности.

После обеспечения территориальной целостности нашей страны и освобождения от оккупации государственной границы с Арменией на этих территориях была создана необходимая инфраструктура пограничной обороны и охраны, приступили к своей служебно-боевой деятельности новые воинские части.

Пограничная охрана Азербайджана сегодня по профессионализму личного состава, уровню оснащенности вооружением и военной техникой, а главное – по показателям служебно-боевой деятельности поднялась на ведущие позиции не только в регионе, но и в Европе.

Таким образом, сегодня Азербайджан способен надежно защищать свои рубежи и достойно с этим справляется.