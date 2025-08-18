В Сети появились редкие кадры исполнения «Sevgili canan» Муслимом Магомаевым - ВИДЕО

На Facebook-странице, посвященной памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, опубликовано редкое видео.

17 августа на официальной Facebook-странице, посвящённой памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева, появилась уникальная видеозапись.

В этот день великому певцу могло бы исполниться 83 года.

Подписчикам представили архивную съёмку AZTV, на которой М.Магомаев исполняет романc «Sevgili canan» (музыка Узеира Гаджибейли, стихи Низами). Публикация вызвала живой отклик поклонников певца – редкие кадры был тепло приняты и получили множество восторженных комментариев.

Читайте по теме:

Муслим Магомаев: Биография легендарного азербайджанского артиста в фотографиях и цитатах - ФОТО

Фейковые внуки Муслима Магомаева: В соцсетях манипулируют на имени легендарного певца - ФОТО - ВИДЕО

Посольство Германии показало архивные кадры Муслима Магомаева, снятые около 50 лет назад – ВИДЕО

В России обнародована уникальная запись Муслима Магомаева – ВИДЕО

В Сети появились редкие архивные кадры Муслима Магомаева - ВИДЕО