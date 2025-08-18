 В Сети появились редкие кадры исполнения «Sevgili canan» Муслимом Магомаевым - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Сети появились редкие кадры исполнения «Sevgili canan» Муслимом Магомаевым - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:05 - Сегодня
На Facebook-странице, посвященной памяти народного артиста СССР Муслима Магомаева, опубликовано редкое видео.

17 августа на официальной Facebook-странице, посвящённой памяти легендарного азербайджанского артиста Муслима Магомаева, появилась уникальная видеозапись.

В этот день великому певцу могло бы исполниться 83 года.

Подписчикам представили архивную съёмку AZTV, на которой М.Магомаев исполняет романc «Sevgili canan» (музыка Узеира Гаджибейли, стихи Низами). Публикация вызвала живой отклик поклонников певца – редкие кадры был тепло приняты и получили множество восторженных комментариев.

