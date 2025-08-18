Муж арестованной певицы Раксаны попросил помощи у российского посольства - ФОТО

16 августа стало известно о том, что в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в Сабунчинском районе столицы на основании жалоб, поступивших от граждан, по подозрению в мошенничестве была задержана певица Раксана Исмайлова.

Напомним, что в ходе расследования было установлено, что Р.Исмайлова путем мошенничества завладела золотыми украшениями двух потерпевших на общую сумму 35 тыс. манатов и денежными средствами в размере 520 тыс. долларов США (884 тыс. манатов) - по указанным фактам в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, решением суда Р.Исмайлова арестована сроком на 4 месяца.

На фоне произошедшего супруг певицы бизнесмен Фазиль Амирасланов сделал заявление, которое опубликовал на официальной странице Р.Исмайловой в Instagram.

В заявлении отмечается следующее: «На нашу семью обрушилась не просто клевета, а будто началась война. Все ждут объяснений, и уже неправильно, что я молчу - настоящий мужчина не молчит перед тем, что происходит. Сегодня будут даны все необходимые разъяснения. Так как мы являемся гражданами другой страны, мы с семьёй здесь ничем не можем помочь себе сами. Я, Фазиль Амирасланов, как гражданин России, прошу помощи у посольства России - обеспечить безопасность мою и моих детей и вернуть нас в мою страну (имеется в виду РФ – прим. ред.)».

Отметим, что на момент публикации данной новости вышеуказанный пост был удален из социальных сетей.