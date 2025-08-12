Баку диктует мир: о том, как Азербайджан закрепил свои принципы в Мирном соглашении - по пунктам

Очередная стратегическая победа Баку - так правильнее всего воспринимать парафирование проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией, 8 августа в Вашингтоне.

Этот важнейший этап в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений начался непосредственно по инициативе Баку. Более того, в основу документа легли ключевые принципы, выдвинутые Азербайджаном еще в начале 2022 года и формирующие прочную правовую основу для устойчивого мира и безопасности на Южном Кавказе.

Здесь же следует отметить, что парафирование является стадией, предшествующей подписанию международных документов в процессе их согласования. По сути, это акт, который выражает намерение сторон завершить переговоры по согласованному тексту через диалог. То есть, парафирование документа является важным этапом на пути к соглашению, но оно не означает окончательного подписания.

Парафированное Соглашение опубликовано МИД АР 11 августа, с его текстом на английском языке можно ознакомиться по ссылке, с неофициальным переводом на азербайджанский язык - по ссылке.

В тот же день, на основе совместного обращения глав МИД Азербайджана и Армении к действующему председателю ОБСЕ о ликвидации Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур (личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня), проект решения Совета министров ОБСЕ о ликвидации был распространен среди государств-участников ОБСЕ, и они были призваны поддержать необходимые процедуры для принятия решения.

Для более полного и глубокого понимания сути Соглашения проанализируем, пункт за пунктом, его ключевые положения, в том числе, с точки зрения отражения принципиальных подходов Азербайджана и международного права.

Парафирование - но, повторим, не подписание - данного Соглашения отражает последовательность и принципиальность позиции азербайджанской стороны, особенно в контексте необходимости внесения соответствующих изменений в конституцию Армении.

В Совместной декларации, которую подписали в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и - в качестве свидетеля - президент США Дональд Трамп, тоже подтверждается необходимость принятия дополнительных мер для подписания и ратификации Соглашения. Это свидетельствует о том, что международное сообщество - и в первую очередь, США как организатор Вашингтонского саммита и сторона, которая в течение нескольких месяцев содействовала переговорам - с пониманием воспринимает справедливую позицию Азербайджана.

Напомним, условие об изъятии из конституции Армении территориальных претензий к Азербайджану - наряду с роспуском Минской группы ОБСЕ - было выдвинуто Баку в качестве одного из ключевых в рамках мирного процесса.

В этом контексте, как заявил Президент Ильхам Алиев по итогам Вашингтонского саммита, в настоящее время для подписания Соглашения необходимо, чтобы Армения выполнила свое «домашнее задание».

«Конечно, у Армении, как говорится, есть и домашнее задание. Как вы знаете, содержащиеся в их конституции территориальные претензии к Азербайджану не позволили подписать мирное соглашение сегодня. Но после внесения этих изменений мирное соглашение может быть подписано в любое время. Однако сегодня, высказывая свое отношение к некоторым вопросам, я сказал, что если лидеры Азербайджана и Армении согласились на это парафирование в Белом доме, то можно считать, что в нашем регионе уже наступил прочный мир. Считаю, что этот вопрос имеет особое значение и для Азербайджана, и для Армении, и для всего региона. Поэтому сегодняшний день можно считать историческим, в том числе и по этой причине. Шаги, предпринятые как в развитии азербайджано-американских двусторонних отношений, так и в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, принятие и подписание Совместной декларации, а также поддержка и свидетельство Президента США – самой могущественной державы в мире, еще раз подтверждают важность этой Декларации. И на сегодняшней пресс-конференции я также отметил, что мы сделали это в столице номер один в мире, в офисе номер один в мире, с участием самого могущественного Президента мира. Конечно, все понимают, какое большое значение это имеет и для нашей страны, и для региона, и для обширной географии. Мы восстановили справедливость военным путем. А сейчас мы поставили точку и в политической плоскости», - заявил глава государства в интервью представителям азербайджанских медиа 8 августа в Вашингтоне.

Проект Соглашения начинается с положения первоочередной значимости в контексте азербайджано-армянских отношений - взаимное признание суверенитета и территориальной целостности и неимение территориальных претензий друг к другу как в настоящее время, так и в будущем.

Согласно документу, взаимное признание территориальной целостности и суверенитета сторон осуществляется на основе подхода, в соответствии с которым административные границы, существовавшие между союзными республиками в период СССР, трансформируются в международные границы. Это положение приобретает особое значение на фоне многолетних необоснованных претензий армянской стороны относительно выхода «Нагорного Карабаха» из состава Азербайджана до провозглашения им государственной независимости.

С другой стороны, Соглашение фиксирует признание Арменией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана именно в административных границах периода СССР. Таким образом, в документе четко закрепляется: Карабах – это суверенная территория Азербайджана. Исходя из этого, в статье 2 проекта Соглашения подчеркивается, что отказ сторон от взаимных территориальных претензий напрямую вытекает из положений статьи 1. Это означает, что Армения лишается возможности выдвигать какие-либо притязания на Карабахский регион - как в настоящем, так и в будущем.

Вторая часть статьи 2 устанавливает, что вышеуказанный запрет распространяется не только на Армению как на государство, но и охватывает любую деятельность, осуществляемую на ее территории, тем самым устанавливая международно-правовое обязательство Армении - не допускать создания условий для любых действий, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

В проекте Соглашения, помимо обязательства сторон не применять силу и не угрожать ее применением друг против друга, также содержит ключевое положение о недопустимости использования своей территории третьими государствами для совершения агрессии против другой стороны. Это положение приобретает особую значимость на фоне текущих региональных реалий и сохраняющегося военного присутствия в зоне конфликта.

Включение данного обязательства в проект Соглашения неслучайно - при полном отсутствии военного присутствия третьих сторон на территории Азербайджана и на фоне их наличия в Армении. Это - продуманный шаг, нацеленный на устойчивую безопасность в регионе.

Аналогичным образом, особое внимание заслуживает положение статьи 7 проекта Соглашения, согласно которой стороны обязуются не размещать силы каких-либо третьих сторон в районе общей границы. Как известно, этот элемент оставался одним из открытых вопросов вплоть до заключительного этапа работы над проектом Соглашения, и армянская сторона, выдвигая различные предлоги на протяжении длительного времени уклонялась от согласия с данным пунктом. Между тем, упомянутое положение имеет особое значение в контексте размещенной на территории Армении наблюдательной миссии Европейского союза (EUMA) и подразумевает обязательство армянской стороны прекратить ее деятельность.

Отражая принципиальную позицию азербайджанской стороны, положение статьи 7 Соглашения о делимитации и демаркации границ заслуживает особого внимания. Как известно, Армения долгое время настаивала на проведении делимитации границы на основе неких заранее определенных карт. Однако Соглашением предусмотрено, что процесс делимитации будет проводиться между соответствующими комиссиями и регулироваться отдельным соглашением.

Не менее важно включение в проект Соглашения отдельной статьи, касающейся лиц, пропавших без вести. Здесь особенно важно подчеркнуть обмен информацией о пропавших без вести лицах, а также важность обеспечения справедливости в их отношении. Это становится критически важным элементом в контексте того, что в результате конфликта около 4000 азербайджанцев пропали без вести. Важно подчеркнуть, что данное положение было включено в проект Соглашения именно по настоянию азербайджанской стороны, что подчеркивает приверженность Баку принципам гуманности и справедливости в постконфликтный период.

Статья 8 Соглашения привлекает внимание упоминанием понятия «сепаратизм». Важно подчеркнуть, что включение борьбы с сепаратизмом в виде юридического обязательства в двухсторонний договор является первым подобным случаем в международной практике.

Это имеет особое значение в контексте истории азербайджано-армянских отношений и предусматривает юридическое обязательство Армении бороться со всеми проявлениями сепаратизма, что еще раз отражает позицию Азербайджана в проекте Соглашения.

Другим важным положением в проекте Соглашения является статья 11, которая касается обязательства сторон не допускать того, чтобы их действующие обязательства с третьими сторонами противоречили обязательствам, вытекающим из настоящего Соглашения. В контексте договоренностей и соглашений армянской стороны с третьими государствами, особенно в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и долгосрочных интересов безопасности, связанных с неприменением силы, этот аспект имеет особое значение.

Статью 12 проекта Соглашения следует рассматривать через призму законодательных актов Армении, ставящих под сомнение суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. В этой статье четко зафиксирована международно-правовая норма, согласно которой внутренние законодательные акты одной из сторон не могут оправдывать неисполнение обязательств, вытекающих из Соглашения.

В Соглашении также содержится положение о разрешении возможных споров непосредственно через двустороннюю комиссию, что представляет собой юридическую гарантию продвижения процесса нормализации, а также предотвращения внешнего вмешательства третьих сторон в двусторонние отношения после вступления документа в силу. Важно отметить, что именно азербайджанская сторона последовательно отстаивала эту позицию, и текст Соглашения еще раз наглядно демонстрирует, что данная позиция Баку была четко зафиксирована в результате переговоров.

Статья 15 проекта Соглашения предполагает отзыв взаимных претензий сторон в международной юридической плоскости. Эта статья исключает возможность предъявления Арменией, а также другими государствами или негосударственными третьими сторонами претензий к Азербайджану в контексте Карабаха.

Следует учитывать, что после заявлений властей Армении о признании территориальной целостности Азербайджана, все же существовал риск продолжения претензий и обвинений в отношении Азербайджана третьими сторонами, включая неправительственные организации.

Это открывало возможности для постоянных попыток давления на Азербайджан посредством удерживания в международной повестке таких претензий, как «возвращение армян в Карабах», «право собственности», «культурное наследие» и др. При внимательном рассмотрении содержания статьи 15 и принимая такой риск во внимание, становится очевидным, что в документе закрепляется не только обязательство Армении как государства не предъявлять претензии к Азербайджану, но и обязательство не вовлекать в такие претензии третьи стороны. Таким образом, данная статья однозначно устраняет угрозу продолжения претензий со стороны Армении и ее подстрекателей против Азербайджана, и в свете этого направлена на обеспечение долгосрочных интересов безопасности Азербайджана.

В целом, текст проекта Соглашения - парафированного и таким образом, считающегося завершенным для переговоров - не только обеспечивает решение вопросов, связанных с вопросами, беспокоящими Азербайджан в контексте прошлого конфликта, но и комплексно нейтрализует риски и угрозы долгосрочным интересам безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

Таким образом, весь мир стал свидетелем того, как дипломатические усилия Баку привели к историческому прорыву в Вашингтоне, открывая новые перспективы для прочного мира, безопасности, стабильности и сотрудничества в регионе. И в свете этого ставшая уже крылатой фраза помощника Президента Хикмета Гаджиева «Президент Ильхам Алиев одержал победу в войне - теперь он победил и в мире!» идеально отражает значимость достигнутого прогресса в мирном процессе.