В Астаре в ящиках с салатом обнаружили более 30 кг марихуаны - ФОТО

В результате комплекса оперативно-розыскных и таможенных мероприятий, проведённых сотрудниками Астаринского таможенного управления, в очередной раз был выявлен и изъят из незаконного оборота крупный объём наркотических средств.

На таможенном посту «Астара» к досмотру было привлечено транспортное средство, перевозившее груз - «салат латук» - из Исламской Республики Иран в Российскую Федерацию транзитом через территорию Азербайджана, сообщает 1news.az со ссылкой на Управление по связям с общественностью и СМИ Государственного таможенного комитета Азербайджана.

При проверке с использованием служебной собаки в нижней части ящиков с салатом на одном из поддонов были обнаружены скрытые от таможенного контроля 34 свёртка с наркотическим веществом - марихуаной, общим весом около 30 килограммов 599 граммов.

По данному факту ведётся расследование.