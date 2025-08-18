Дорожная полиция напомнила водителям об опасности использования телефона за рулём

Главное управление Государственной дорожной полиции ещё раз напоминает, что использование мобильного телефона за рулём - это безответственность, которая в одно мгновение может разрушить человеческую жизнь.

«Эта привычка - не просто нарушение правил, но и сознательный риск для себя и других», - отмечают в дорожной полиции, призывая водителей обратить внимание на следующие основные опасности использования мобильного телефона за рулём:

- Отвлечение внимания – Водитель, смотрящий на телефон, не успевает вовремя заметить происходящее на дороге, пропускает пешеходов и другие транспортные средства.

- Замедленная реакция – Телефон замедляет реакцию водителя в 2-3 раза, что сводит к минимуму возможность экстренного торможения или маневра.

- Потеря контроля – Водитель, отвлечённый телефоном, съезжает с полосы, выполняет опасные манёвры и неправильно оценивает дистанцию.

«Помните: один звонок или одно сообщение никогда не важнее человеческой жизни. Ваша ответственная езда обеспечивает безопасность каждого», - подчеркивают в дорожной полиции.