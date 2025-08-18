 В Азербайджане принят новый государственный стандарт по борьбе с коррупцией | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджане принят новый государственный стандарт по борьбе с коррупцией

First News Media11:20 - Сегодня
В Азербайджане принят новый государственный стандарт по борьбе с коррупцией

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новый государственный стандарт AZS ISO 37001:2025 "Системы управления борьбой с коррупцией. Требования и руководящие указания по применению".

Как сообщает Report со ссылкой на Институт, такое решение было принято по итогам периодической проверки госстандарта AZS ISO 37001:2021 "Системы управления борьбой с коррупцией. Требования и руководящие указания по применению".

Новый стандарт принят на основе международного стандарта ISO 37001:2025 и представляет единую методологию для выявления, оценки и управления коррупционными рисками, создает условия для обеспечения прозрачности и поощрения этичного поведения. Этот госстандарт был принят на основе консенсуса в Техническом комитете по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/TK 08) и включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Отмечается, что государственный стандарт AZS ISO 37001:2025 "Системы управления борьбой с коррупцией. Требования и руководящие указания по применению" принят в целях выполнения соответствующих требований "Национального плана действий по усилению борьбы с коррупцией на 2022-2026 годы".

