На светофорах у станции метро «Эльмляр Академиясы» установлены секции для пешеходов - ФОТО

На светофоре на перекрёстке перед станцией метро «Эльмляр Академиясы», где пешеходы подвергаются опасности, установлены пешеходные секции, сообщает Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД.

Сотрудники ЦИУТ продолжают следить за дорогами столицы и оснащать необходимые участки новыми светофорами и секциями. Так, на пересечении проспекта Гусейна Джавида и улицы Бахтияра Вахабзаде в Ясамальском районе на двух светофорах были установлены пешеходные секции.

Таким образом, было предотвращено возникновение опасной ситуации для пешеходов на этом перекрёстке, где преобладают пассажиры станции метро «Эльмляр Академиясы».

Также на перекрёстке улиц Асифа Магеррамова и Мир Джалала в Насиминском районе установлены 4 пешеходных светофора.