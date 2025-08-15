Вашингтонский саммит - геополитика, безопасность и экономика

Ибрагим Мамедов

доктор философии по истории

• Новый подход к формированию «Зангезурского коридора — маршрута Трампа» — это отказ от «геополитического подхода» в пользу приоритета коммерциализации транспортного коридора;

• Азербайджан занимает позицию естественной монополии в обеспечении экономической рентабельности TRIPP, низких рисков для инвестиций и их безопасности;

• Парафированное Мирного Договора сохраняет военно-политический статус-кво;

• Статья 9 Мирного Договора создаёт правовую основу для совместных следственных действий в отношении военных преступников, таких как Л.Т. Петросян, Р. Кочарян и С. Саргсян;

• План по установлению стратегического партнёрства с ключевыми мировыми центрами силы успешно завершён;

• Геополитическая безопасность Южного Кавказа укрепилась;

• США входит в Зангезурский коридор не как военный фактор, а как экономический бизнес-субъект;

• Азербайджан остаётся военно-политическим центром силы на Южном Кавказе и де-факто гарантом безопасности в регионе в целом;

• Враждебность Еревана к Баку, как геополитический ресурс, вынесена из повестки.

Состоявшийся на прошлой неделе саммит Вашингтон–Баку–Ереван оказывает серьёзное влияние на геополитику, экономику, транспорт и энергетику Южнокавказского, Среднеазиатского, Ближневосточного и Европейского регионов.

Геополитические итоги

В целом эта встреча, подписанные документы и заявления означают включение Южного Кавказа в сферу стратегических интересов США и оформление стратегического партнёрства Вашингтона со странами региона. Более конкретно — это вывод азербайджано-американского стратегического партнёрства на новый уровень и закладка основы стратегического партнёрства США с Арменией.

Приём президента Ильхама Алиева в Белом Доме и подписанные документы подняли отношения на высочайший уровень. Этот приём можно сравнить со встречей президента Гейдара Алиева на ранчо семьи Джорджа Буша.

То, что президент Ильхам Алиев в Белом Доме назвал Вашингтон «столицей номер один в мире», а Белый Дом — «офисом номер один в мире», отражает глобальные геополитические приоритеты Азербайджана. Это означает, что США под руководством Трампа вернул глобальное лидерство. И поскольку Азербайджан сумел связать свои геополитические интересы с восстановленным американским лидерством, тем самым обеспечил благоприятные условия. Такой уровень отношений Азербайджан–США будет служить сдерживающим фактором против деструктивного вмешательства внешних геостратегических сил в регион.

Таким образом, США обеспечил себе участие в одной из стратегических точек мира, а так же в ключевых проектах; сыграл важную роль в миротворчестве, вошел в бизнес-проекты на стратегическом узле Среднего коридора и стал участником новых энергетических проектов. Тем самым США превратился в составную часть мира и безопасности, транспортного коридора, производства и транспортировки энергии.

Суть подписанного в Вашингтоне документа между США и Арменией по TRIPP состоит в том, что США входит в Зангезурский коридор не как военный фактор, а как экономический, бизнес-субъект. Геополитический смысл этого в том, что Азербайджан остаётся военно-политическим центром силы на Южном Кавказе и де-факто гарантом безопасности региона. Иначе говоря, баланс сил в военно-политическом отношении остаётся в пользу Азербайджана, а подписанные в Вашингтоне документы не предусматривают изменения военно-политического статус-кво. Поскольку текущее статус-кво открыл путь к миру, глобальным экономическим проектам, объединению региона и экономическому благополучию - он эффективен. А раз эффективен - важно сделать его устойчивым.

Этим политическим ходом президент И. Алиев выстроил конфигурацию, которая будет играть ключевую роль в геополитической безопасности Азербайджана, Южного Кавказа и одновременно Средней Азии. Под лидерством Азербайджана безопасность Южного Кавказа ещё более укрепилась, а перспективы транспортного коридора стали яснее и лучше.

Поскольку выход Средней Азии к Турции, Европе и Ближнему Востоку политически и экономически упрощается, укрепляется и её политическая и экономическая безопасность. Новые условия существенно способствуют укреплению независимости стран Средней Азии.

То, что сразу после визита в США, президент Азербайджана провёл обсуждения с президентом Турции, премьер-министром Пакистана, президентами Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, эмиром Государства Катар, президентом ОАЭ, королём Иордании, президентами Албании и Украины, а также с президентом Совета ЕС демонстрирует масштаб зоны воздействия достигнутых результатов.

Что сулит стратегическое партнёрство с основными центрами силы

Азербайджан, создав стратегическое партнёрство в энергетической и транспортной сферах с ЕС, во всех сферах с КНР, а теперь и в наиболее фундаментальных областях с США, фактически обеспечил себе геополитическую и экономическую безопасность на глобальном уровне.

В сложившихся сбалансированных условиях любая негативная интервенция в дела Южного Кавказа в целом и Азербайджана - как локомотива региона, невозможна.

Новая глобальная ситуация вокруг региона создаёт благоприятные условия безопасности для идеи президента Азербайджана о глубокой интеграции Средней Азии + Южного Кавказа и Турции, а также для превращения Организации Тюркских Государств (ОТГ) в новый геостратегический центр силы. Сейчас для политической, экономической и военной интеграции ОТГ и её превращения в глобальный центр силы - сложилась идеальная картина.

Практически сняты все политические барьеры и на пути к концепции президента Ильхама Алиева «Кавказский Дом», предполагающая единство трёх стран.

В течение последних двух лет президент Азербайджана, противодействуя планам администрации Дж. Байдена, нынешнего правительства Франции и некоторых структур ЕС по вооружению Армении, созданию нового военного форпоста в Армении, оказанию военного давления на Азербайджан и проведению новой разделительной линии на Южном Кавказе, сумел их пресечь и сформировать новые условия. В результате напряжённой политики удалось прогнать тех, кто пришел с оружием и планом разделения и открыть двери тем, кто идет с экономическими проектами выгодными для всех.

Все деструктивные центры силы остались за пределами Южного Кавказа. Это не только их геополитическое поражение, но и выпадение их из мировых транспортных и энергетических артерий, а также лишения их возможности выгодного сотрудничества с новым центром силы.

В этих условиях Азербайджан превращается из точки глобального противостояния в точку мира и сотрудничества.

Стратегическое сотрудничество Азербайджана с США ни только не противоречит, а соответствует общим интересам и регионального и глобального уровня. В интервью Президента Азербайджана телекомпании Fox News это было особо подчеркнуто.

Азербайджан и Армения — от вражды к партнёрству

Вражда между Баку и Ереваном как геополитический ресурс – вынесена из повестки

С 8 августа нынешнего года в Вашингтоне завершилась эпоха использования искусственно созданных противоречий и вражды между Арменией и Азербайджаном. Нынешние новые условия превращают обе страны из врагов в партнёров. На повестке совместные проекты по нефти, газу, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередач, которые принесут выгоду обеим сторонам. Подобные проекты в международных отношениях служат экономическим фундаментом прочного и долгосрочного партнёрства. Эти проекты не только экономико-инфраструктурная основа стратегического партнёрства США–Азербайджан и США–Армения, но и мост, который неизбежно объединит Азербайджан и Армению совместными стратегическими инфраструктурными проектами.

Как нефтепровод BTДж (Баку–Тбилиси–Джейхан), газопровод BTЭ (Баку–Тбилиси–Эрзурум), железная дорога БТК (Баку–Тбилиси–Карс) и кабельная линия в Европу через Чёрное море превратили Азербайджан и Грузию сначала в стратегических партнёров, а затем и союзников, так и сейчас сложились исторические условия для реализации аналогичных проектов с Арменией.

Совместное предложение президента Ильхама Алиева совместно с Никол Пашиняном подготовить обращение в Нобелевский Комитет, его обращение к Пашиняну, как к «армянскому коллеге», заявления И.Алиева о том, что «мы договоримся о подготовке совместного письма» - яркий пример возможности вести совместную политику и свидетельство преодоления серьёзного психологического барьера.

В ходе встречи президент Ильхам Алиев даже выразил доверие Н.Пашиняну и выступил с заявлением от имени обоих: «…Если бы кто-то из нас, премьер-министр Пашинян или я, собирался отступить, мы бы сюда не приехали. Таким образом, вы, как и азербайджанская общественность, можете быть полностью уверены, что происходящее сегодня принесёт на Кавказ мир — долгосрочный, вечный мир». Премьер-министр Никол Пашинян немедленно выразил солидарность с заявлением президента Азербайджана, сделанным от имени руководства двух стран: «…Полностью согласен. Добавить нечего».

«Маршрут Трампа» через Зангезурский коридор и естественная монопольная позиция Азербайджана

Новый подход к формированию «Зангезурского коридора — маршрута Трампа» приведет к отказу от «геополитического подхода» к коридору и выдвинет на первый план его коммерциализацию. «Коммерциализация» делает интересы сторон осязаемым и обоюдовыгодным. Выдвижение коммерческого принципа на первый план снижает напряжённость.

Стратегия некоторых сил «разжечь» ситуацию, выдвигая на первый план «геополитический подход» потерпел крах.

Дональд Трамп — рациональный и прагматичный экономист, политик, строго следующий в международной политике условиям «realpolitik». Он твёрдый реалист как в экономике, так и в международной политике.

Следовательно, сомнений в реалистичности политики США по «маршруту Трампа» нет. Что же может включать в себя этот реализм в данном контексте?

Реальность такова: хотя соглашение по «маршруту Трампа» подписано между Арменией и США, ключевыми партнёрами TRIPP являются Азербайджан и Турция. Иными словами, рентабельность TRIPP напрямую зависит от отношения к нему Азербайджана и Турции. Проще говоря, Азербайджан - сторона естественной монополии в функционировании TRIPP как в географическом так и в бизнес-смысле по маршрутизации грузов, управлению и т. п.

Это означает, что для возвращения инвестиций, вложенных в инфраструктуру маршрута и получения прибыли у Азербайджана должен быть глубинный интерес по этом вопросу. Важно, чтобы Азербайджан стал заинтересованным партнёром США в обеспечении экономической рентабельности TRIPP. Участие Азербайджана вместе с американскими компаниями в качестве бенефициара TRIPP логично превращает нашу страну в заинтересованную сторону в бесперебойной работе и безопасности маршрута.

Теоретически, если одна из сторон не заинтересована в каком-либо проекте, уровень риска неумолимо возрастает.

В любом случае инвестирование маршрута становится коммерческим вопросом и стороны будут выступать исходя из этого контекста.

Кстати, администрация Д.Трампа, а также в целом американские компании, традиционно придерживаются принципу «win - win».

По данным Reuters, из 9 компаний, проявивших интерес к маршруту, 3 американские. По другой информации, эти 3 американские компании выразили намерение осуществлять операторские функции TRIPP. Опят же, по данным Reuters, США своей стороны, передадут территорию для создания инфраструктуры и ее управления консорциуму в субаренду.

Начиная с «Договора века» 1994-го года, при сложных геополитических условиях, совместная работа американских и азербайджанских компаний продемонстрировала высочайший пример политического профессионализма, международного доверия и сотрудничества. Осуществленные совместные проекты этих компаний за прошедшие 31 год прошли все возможные испытания в области безопасности, политики и права. Практика такого сотрудничества могла бы показать свою эффективность в формировании и работе TRİPP.

По признанию Н. Пашиняна, Армения испытывает сложности даже с финансированием строительства школ, у неё нет опыта строительства и управления нефтяными и газовыми трубопроводами. С другой стороны, кто построит и будет управлять железной дорогой, газо- и нефтепроводами, линиями электропередачи лучше Азербайджана?

Долгосрочные крупные инвестиции в инфраструктуру в Зангезуре и обеспечение её рентабельной и безопасной работы могут быть гарантированы путём ведущей роли Азербайджана в указанном консорциуме с распределением рисков и доходов.

Все эти географические, экономические и коммерческие причины позволяют утверждать: участие азербайджанских компаний в качестве ключевых инвесторов и долевых партнёров американских компаний в «маршруте Трампа» — главный гарант рентабельности и безопасности проекта.

Поэтому при обсуждении таких деталей, как инфраструктура рабочего коридора TRIPP, инвестиции, собственность и управление, режим работы, обеспечение безопасности, необходимо учитывать эти ключевые моменты.

В трёхстороннем заявлении определены три категории перевозок:

1) внутригосударственные;

2) межгосударственные;

3) международные.

Наиболее важный момент — отнесение перевозок между основной частью Азербайджана и Нахичеванью к категории «внутригосударственные грузы» на принципе «беспрепятственного передвижения», что является признаком достижения главной цели. Связи с Нахичеванью относятся к категории «внутригосударственные перевозки».

Парафированное мирное соглашение

Базовая философия парафированного министрами иностранных дел Азербайджана и Армении мирного соглашения — провести правовую черту против возможного в будущем реваншизма со стороны Армении. Исходя из 200-летнего исторического опыта, азербайджанская сторона стремилась предотвратить сепаратизм, покушение на территориальную целостность, вовлечение третьей стороны в двусторонние отношения и склонность к агрессивной политике при подстрекательстве третьих сторон. Такой подход делает юридически невозможным возникновение внутри Армении сепаратистских тенденций и сотрудничество вокруг них с третьими сторонами. Третьи стороны лишаются возможности использовать идею сепаратизма для вмешательства в дела Южного Кавказа. В мирном договоре есть статьи, запрещающие политический реваншизм.

Политический реваншизм запрещается

В мирном договоре:

- осуждается сепаратизм;

- подтверждается отсутствие между сторонами каких-либо территориальных претензий на данный момент и в будущем;

- стороны обязуются «не допускать каких-либо действий, направленных полностью или частично на расчленение территориальной целостности или политического единства другой стороны, включая планирование, подготовку, поощрение и поддержку таких действий».

Пункты обеспечивающие военно-стратегическое статус-кво

К статьям, лишающим политический реваншизм военных союзов и плацдармов относятся положения, согласно которым стороны «подтверждают, что не допустят использование своей территории третьими сторонами для применения силы против другой стороны в нарушение Устава ООН».

В статье 7 указано: «Стороны не будут размещать на взаимной границе силы какой-либо третьей стороны».

Эта статья запрещает сосредоточение воинских частей третьей стороны на границе с Азербайджаном в случае всплеска реваншистских тенденций в Армении. С одной стороны, она нейтрализует создание военных альянсов против Азербайджана и прямое использование существующих военных союзов против него.

Наконец, положение о «реализации согласованных мер по безопасности и укреплению доверия, включая военную сферу, с целью обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах» служит контролю над военно-стратегической глубиной.

Мирный договор и трёхстороннее заявление направлены на обеспечение военно-политического статус-кво с точки зрения вооружений, использования военных союзов и размещения воинских частей.

Девятая статья: военные преступники в фокусе

Статья 9 мирного договора создаёт правовую основу для совместных следственных действий против военных преступников, таких как Л.Т. Петросян, Р. Кочарян и С. Саргсян.

В ней говорится, что стороны в случаях пропажи без вести и принудительных исчезновений «признают важность поиска и возвращения останков, где это уместно, а также обеспечения правосудия в отношении этих лиц посредством необходимых следственных действий как средства примирения и построения доверия. Соответствующие процедурные вопросы будут обсуждены и детально согласованы в отдельном соглашении».

Эта статья не только лишит сна реваншистов, но и положит конец их политической деятельности. Это крайне важный момент.

Полное применение статьи 9 и судебное преследование вышеупомянутых военных преступников стали бы твёрдой политической гарантией недопущения подобных трагедий в будущем и правовой прецедент.

Источники:

https://www.reuters.com/world/trump-announces-peace-agreement-between-azerbaijan-armenia-2025-08-08/

https://www.reuters.com/world/us-secures-strategic-transit-corridor-armenia-azerbaijan-peace-deal-2025-08-07/

https://armenpress.am/ru/article/1226813