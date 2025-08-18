Это был массированный удар: Подробности очередной атаки России на нефтяную инфраструктуру SOCAR в Украине - ВИДЕО

Как сообщалось, этой ночью российская армия вновь нанесла удар по объекту SOCAR на территории Украины.

Источники проинформировали 1news.az о подробностях очередной атаки на инфраструктурные объекты Азербайджана в Украине.

Стало известно, что в ночь на 18 августа был нанесен массированный удар БПЛА типа «Шахед» по нефтебазе SOCAR в Одесской области.

Это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены несколько резервуаров, а также здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушено ограждение объекта.

Общий объем хранения данной нефтебазы превышает 16 тыс кубометров.

Размер ущерба устанавливается - назначена экспертиза. На объекте уже начаты срочные восстановительные работы.

Напомним, что это уже вторая массированная атака российских сил на инфраструктуру SOCAR в Украине.

Ранее, 8 августа, по этой же нефтебазе было запущено около 10 БПЛА, что повлекло частичное разрушение объекта. По данному факту возбуждено уголовное производство.