В Черном море из-за разлива мазута погибло 84 дельфина

Ситуация с массовой гибелью дельфинов в Черном море из-за разлива мазута становится все более тревожной.

Количество погибших особей уже достигло 84. Специалисты отмечают, что последствия для экосистемы могут быть долгосрочными.

Разлив мазута в Черном море, произошедший 15 декабря 2024 года, оказал катастрофическое воздействие на популяцию дельфинов в регионе. По данным Научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа», на побережьях Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсинского района и Сочи было обнаружено 84 погибших дельфина.

Специалисты подчеркивают, что для этого времени года такое количество погибших китообразных является нетипично высоким. Состояние тел указывает на то, что большинство дельфинов погибли в первые десять дней после катастрофы.

Экологи предупреждают, что в ближайшие месяцы число погибших дельфинов может увеличиться, поскольку токсичные вещества, содержащиеся в мазуте, продолжают оказывать негативное воздействие на морскую экосистему. Кроме того, наблюдается скопление дельфинов в районе Керченского пролива, что связано с миграцией рыбы. Это вызывает дополнительные опасения, так как зона загрязнения может расширяться, увеличивая риск для морских млекопитающих.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута, однако полное восстановление экосистемы Черного моря может занять длительное время.

Разлив мазута после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе привел к масштабному загрязнению прибрежных зон Крыма и Краснодарского края. По данным Минприроды РФ, в море попало около 4 тысяч тонн мазута, а на побережье продолжают фиксировать новые загрязнения. Специалисты предупреждают, что токсиканты, накопленные в организмах китообразных, могут ослабить их иммунитет и привести к различным заболеваниям, что делает прогнозы на будущее неутешительными.