Автор: Мурад Ахундов

Американо-азербайджанские отношения претерпели испытание временем за последние четыре года, которые никак нельзя назвать удачными. Несомненно, это время еще долго будут вспоминать как в Баку, так и в Вашингтоне. Тотальное недоверие азербайджанских властей к Белому дому при правлении тандема Байден—Блинкен и азербайджанофобия некоторых американских чиновников, конгрессменов и сенаторов привели к серьезному ухудшению отношений между Азербайджаном и Соединенными Штатами.

Одним из ключевых факторов стало восстановление действия 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы», запрещающей оказание прямой помощи официальным структурам Азербайджана. Введение санкций против ряда азербайджанских официальных лиц, безоговорочная поддержка армянских сепаратистов, а также нескрываемая благосклонность к властям Армении вызвали раздражение официального Баку.

Все это привело к тому, что Президент Ильхам Алиев после победы Трампа на выборах в США выразил надежду, что отношения между двумя странами примут прагматичный характер и не будут зависеть от армяно-американских отношений, как это было при Байдене.

В Баку надеялись, что с приходом Трампа антиазербайджанская политика Госдепартамента и Белого дома прекратится, но даже власти Азербайджана не ожидали, что избранный президент-консерватор объявит войну структурам, которые на протяжении многих лет вели информационную и дипломатическую кампанию против Азербайджана. Более того, Трамп почти в первые же дни своего президентства руками своих соратников разоблачил их деятельность, о которой все знали, но молчали.

В первую очередь, речь идет об Агентстве США по международному развитию, которое во всем мире известно как USAID. На протяжении многих лет различные структуры, такие как Национальный демократический институт (NDI), Международный республиканский институт (IRI) и Международный фонд электоральных систем (IFES), входящие в состав USAID или тесно с ним связанные, получали значительные средства от Государственного департамента США через USAID для инспирирования хаоса и конфликтов в различных странах.

Стало также известно, что Госдеп США посредством USAID спонсировал большое количество средств массовой информации, в которых периодически публиковались антиазербайджанские материалы. Газеты Politico, The New York Times, телеканал BBC и множество других СМИ на протяжении всех последних лет распространяли необоснованные статьи и сюжеты против Азербайджана, что, разумеется, не осталось без внимания.

Дело дошло до того, что в прямом эфире BBC экс-лидеру карабахских сепаратистов Рубену Варданяну была предоставлена трибуна, где он вылил тонну грязи на Азербайджан. Неоднократно в этих СМИ публиковались однобокие материалы относительно событий, происходивших в Карабахе в 2022 и 2023 годах.

В свою очередь, официальные власти США, особенно Госдепартамент, периодически обвиняли Азербайджан в якобы нарушениях прав человека, жестоком обращении с журналистами и так далее.

В преддверии COP29 в Баку нападки на страну усилились еще больше, вплоть до того, что тогдашний президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен не приехали на климатический саммит ООН, хотя именно демократы активно продвигали идею декарбонизации и перехода к «зеленой» энергетике. Этот шаг лишь подтвердил, что американский истеблишмент при демократах был полностью политизирован и служил интересам всемирного армянства в вопросах отношений со странами Южного Кавказа.

Деятельность USAID не ограничивалась попытками раскачать ситуацию в Азербайджане путем нападок со стороны официальных лиц и медиа-кампаний. Самым, пожалуй, тяжелым обвинением является косвенное финансирование войны против Азербайджана. На протяжении многих лет руководство USAID выделяло огромные суммы для продвижения различных проектов в Армении и оккупированном в то время Карабахе.

Многомиллионные проекты в сфере экономики и кибербезопасности служили ширмой для усиления Армении в военной области. Было доказано, что в направленных из Армении в Карабах «гуманитарных конвоях» перевозилось как легкое, так и тяжелое вооружение для армии карабахских сепаратистов.

Также подтверждено, что глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр ранее сотрудничала с ожидающим приговора в Баку Рубеном Варданяном в рамках так называемых «гуманитарных проектов». В частности, она была членом отборочной комиссии премии «Аврора», основанной Варданяном, когда тот работал в России. Это сотрудничество вызывало критику, особенно в контексте обвинений в адрес USAID за его деятельность в регионе.

Когда Европейская комиссия призвала ввести санкции против Варданяна в 2019 году из-за подозрений в отмывании денег, он исчез из поля зрения, но затем появился в Ханкенди со «специальным заданием». Однако планы демократов не сбылись — напротив, США своими действиями потеряли прекрасную возможность стать посредником в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией.

Таким образом, Байден и Блинкен пожертвовали возможностью войти в историю, выбрав роль приспешников армянской диаспоры. Фактически они запомнятся азербайджанцам как ярые армянофилы, ничем не отличающиеся от Боба Менендеса, Адама Шиффа или Нэнси Пелоси.

Несомненно, 2025 год станет для мировой политики годом преобразований. Трамп намерен произвести революционные изменения по всей планете, и начал он со своей страны. Поэтому в скором времени Байден и его команда не только канут в историю, но и будут разоблачены. Высока вероятность, что вскоре мы узнаем новые шокирующие подробности деятельности этих политических авантюристов.