 Брюссельский камень в огород мира | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Брюссельский камень в огород мира

Ялчин Алиев12:40 - Сегодня
Брюссельский камень в огород мира

Евросоюз вновь подкачал. И не в какой-то простой мелочи, а в том, что он так любит демонстративно ставить в центр собственной внешней политики - в претензиях на беспристрастность, последовательность и способность быть «честным посредником».

То, как был оформлен итог VI заседания Совета партнерства ЕС-Армения, показало, что когда речь касается Южного Кавказа, в Брюсселе все так же предпочитают не факты, а провокационные формулировки, не баланс, а привычную игру в односторонние симпатии. И плевать евроумникам, что эта пристрастность для всех очевидна, что своими однобокими решениями они роняют авторитет представляемой ими структуры.

Документ «Стратегическая повестка партнерства ЕС-Армения» в этом смысле является еще одной провокацией европейцев, этакой миной замедленного действия, заложенной под пока еще не окрепший процесс азербайджано-армянского примирения. В этом документе под видом семилетней программы Евросоюз фактически пытается закрепить искаженные подходы, вступающие в противоречие с постконфликтной реальностью и с теми договоренностями, которые стали возможны после августовского саммита в Вашингтоне лидеров Азербайджана и Армении при участии президента США. Европа пытается представить это как поддержку мира, но, если присмотреться, в тексте нет ни намека на стремление к равновесию, зато достаточно формулировок, поощряющих односторонние трактовки армянской стороны.

Начать хотя бы с того, что документ без тени сомнения использует формулировку «карабахские армяне, перемещенные в результате военных операций Азербайджана». Это не просто ошибка - это сознательное искажение, потому что Европа прекрасно знает, что речь идет о людях, которые покинули Карабах добровольно, проигнорировав представленный Азербайджаном план реинтеграции. Никто их не выселял, никто не преследовал, и уж точно никто не создавал условий, несовместимых с проживанием. Но Брюсселю, похоже, важнее сохранить старую картинку конфликта, где всегда есть «страдающая» армянская сторона и «виноватый» Азербайджан, который можно раз за разом вписывать в документы как удобный объект для политического давления.

Еще более показательно присвоение этой категории лиц статуса «беженцев». Это уже не просто необъективность, а прямое участие ЕС в попытке навязать Баку искусственные нарративы. Такой подход лишает доверия любой европейский комментарий о «поддержке мира». Ведь налицо попытка Европы построить новую реальность, а не опираться на фактическую.

Продолжая линию вмешательства в то, что вообще не входит в мандат Брюсселя, документ поддерживает «полное, немедленное и эффективное выполнение всех решений Международного суда». Формулировка вроде бы юридическая, но на самом деле напрямую отсылает к тем претензиям Армении, которые давно используются как инструмент для дискредитации Азербайджана. И снова - ни слова о том, что у Баку есть собственные законные претензии к Армении, причем также рассматриваемые юридическими инстанциями. В документе говорится якобы о балансе, но в реальности ЕС предпочитает упоминать только те пункты, которыми Ереван пользуется для давления на Азербайджан.

Особенно цинично это выглядит на фоне того, что в соответствии с парафированным в Вашингтоне мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией вопрос претензий должен быть урегулирован в двустороннем формате. Европа прекрасно осведомлена о содержании документа, но сознательно игнорирует его, будто Вашингтонского саммита и достигнутых там договоренностей не существует. Видимо, когда возникает выбор между реальным мирным процессом и возможностью поддержать армянскую линию, Брюссель всегда выбирает второе.

Точно такая же тенденциозность проявляется в разделе о «пленных». ЕС называет «пленными» лиц, обвиняемых в преступлениях против человечности и военных преступлениях. То есть Евросоюз сознательно обеляет тех, против кого сотни людей дают показания, тех, кто совершал действия, несовместимые даже с минимальными нормами международного гуманитарного права. Вопрос их освобождения внезапно превращается в «приоритет» ЕС и Армении. Наверное, это, если и не первый, то один из тех редких случаев в современной европейской дипломатии, когда Евросоюз столь открыто выказывает неуважение к продолжающемуся процессу и заранее ставит под сомнение решения судебных органов страны-партнера, а заодно демонстрирует готовность пересматривать понятие справедливости ради политической выгоды.

И все это сопровождается щедрой поддержкой продвигаемой Ереваном инициативы «Перекресток мира», надуманной конструкции, не имеющей никакого регионального консенсуса. В «Стратегической повестке партнерства» она занимает значимое место, будто является проектом, признанным всеми соседями Армении и поддержанным ключевыми игроками. Но Брюссель снова делает вид, что не знает: реальный региональный консенсус был достигнут 8 августа по проекту TRIPP - «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». Этот документ был согласован, подписан премьер-министром Армении, получил американскую поддержку и стал главной вехой на пути к устойчивому урегулированию.

Однако в документе ЕС-Армения TRIPP не упоминается ни разу. Молчание здесь красноречивее любых формулировок. Оно говорит о том, что Евросоюз не готов признавать проект, который укрепляет региональное сотрудничество и снижает зависимость Армении от привычных политических ставок. По сути, Брюссель сознательно выбрасывает из документа ключевое достижение постконфликтного периода, создавая у Еревана иллюзию, что можно играть в две разные игры - подписывать обязательства в Вашингтоне и делать вид перед ЕС, будто этого не было.

Не менее показательным является вопрос, связанный с наблюдательной миссией ЕС в Армении (EUMA). В парафированном азербайджано-армянском документе прямо закреплено обязательство не допускать размещения сил третьих сторон на границе. Но вместо того чтобы свернуть миссию, которая вызывает раздражение не только у Азербайджана, но и у других соседей, ЕС объявляет ее сохранение и расширение «приоритетом». Хотя даже в Европе многие понимают, что присутствие EUMA не только не способствует доверию, но и создает реальные риски, подогревая односторонние трактовки, будто Азербайджан представляет угрозу миру, а Армения - «уязвимая сторона».

Усиление оборонного компонента в документе - еще один тревожный сигнал. Пока Азербайджан и Армения после 8 августа двигаются в сторону мирного процесса, ЕС внезапно начинает накачивать Армению военной тематикой, открыто поощряя милитаризацию страны, которая долгие годы пыталась удерживать оккупированные территории и сейчас снова пытается играть в игру «нам нужна защита от угроз». Создается впечатление, что ЕС сознательно возвращает логику прошлого конфликта, будто кому-то очень не нравится, что постконфликтный этап начал приносить реальные результаты.

И все это происходит в момент, когда регион наконец получил шанс выйти на устойчивую траекторию развития. После соглашений 8 августа появилась уникальная возможность закрыть болезненные темы, перейти к нормализации, сформировать общую инфраструктурную линию и убрать из уравнения внешние влияния, которые долго поддерживали напряженность. Но Европа решила вмешаться, вытащив из сундука старые армянские тезисы, завернув их в европейскую бюрократическую упаковку и объявив «стратегической повесткой».

Недоумение вызывает и поведение в связи с этим самой армянской стороны. Официальный Баку совершенно справедливо говорит о том, что такие положения вызывают серьезные сомнения относительно истинных намерений Армении. Ведь если Ереван действительно готов выполнять подписанные обязательства, то как объяснить молчание вокруг TRIPP? Как объяснить стремление назвать обвиняемых в чудовищных преступлениях просто «пленными»?

Ответ очевиден. При наличии европейской поддержки Армения пытается сохранить пространство для маневра, а ЕС, вместо того чтобы поощрять выполнение обязательств, поощряет уклонение от них. В такой ситуации заявления Брюсселя о «мире» звучат не как стремление к стабильности, а как попытка встроиться в региональный процесс на правах политического арбитра, который назначает виновных и формирует выгодную исключительно для себя реальность.

Азербайджан ясно дал понять, что будет внимательно следить за ситуацией и делать необходимые выводы. И речь идет не о дипломатическом обороте, а о четком сигнале. Баку не позволит переписывать постконфликтную историю, усиливать односторонние трактовки и превращать европейские структуры в инструмент, который будет постоянно использоваться против него. Региональный мир должен строиться в регионе, на основе фактов, на основе реальных соглашений и на основе взаимных обязательств, а не базироваться на политических фантазиях тех, кто пытается решить свои стратегические задачи за счет искажения реальности Южного Кавказа.

Сегодня главное – это не дать выродиться в очередную европейскую «повестку» тому, что было достигнуто 8 августа. Азербайджан свою часть работы сделал и продолжает делать. И если Армения действительно заинтересована в устойчивом мире, ей стоит демонстрировать это не в брюссельских залах, а выполнением подписанных обязательств.

Поделиться:
463

Актуально

Точка зрения

Брюссельский камень в огород мира

Общество

В Гяндже ограничена деятельность донерной, где отравились школьники - ОБНОВЛЕНО

Политика

Задержаны граждане Азербайджана, совершившие тяжкие преступления по поручению ...

Политика

Представители МИД стран Бенилюкса выясняют, как могут содействовать мирной ...

Точка зрения

Брюссельский камень в огород мира

Азербайджан меняет правила игры на Южном Кавказе

Казахстан смог вернуть часть Арала. Удастся ли прикаспийским странам спасти Каспий?

Юридические несоответствия и противоречия в аргументации «Комиссии» по защите прав армян, покинувших Карабах - АНАЛИЗ

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Армения раскрыла архивы - и невольно доказала то, о чем Азербайджан говорил тридцать лет

Азербайджан меняет правила игры на Южном Кавказе

Брюссельский камень в огород мира

Юридические несоответствия и противоречия в аргументации «Комиссии» по защите прав армян, покинувших Карабах - АНАЛИЗ

Последние новости

Владелец кафе в Гяндже: Школьники могли отравиться из-за неправильного хранения донеров

Сегодня, 15:05

Гарегин II необоснованно отложил собрание епископов, заявляют требующие его отставки священнослужители

Сегодня, 14:55

Обрушение двух зданий в Марокко, есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 14:35

Путин едет в Ашхабад

Сегодня, 14:28

В Гяндже ограничена деятельность донерной, где отравились школьники - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:23

Задержаны граждане Азербайджана, совершившие тяжкие преступления по поручению иностранных спецслужб

Сегодня, 14:14

Coincasa представляет новогоднюю коллекцию Blooming New Year - ФОТО

Сегодня, 14:05

Представители МИД стран Бенилюкса выясняют, как могут содействовать мирной повестке в регионе

Сегодня, 14:00

В Центре Гейдара Алиева состоялось открытие научно-практического форума «Культура и право: современные вызовы» - ФОТО

Сегодня, 13:55

Ягмур Насруллаева приняла участие в opening party «Детского Евровидения 2025» - ВИДЕО

Сегодня, 13:48

Задержаны водитель и пассажиры, находившиеся под действием наркотиков - ВИДЕО

Сегодня, 13:43

Армения может направить делегацию на встречу «3+3» в Баку

Сегодня, 13:38

Погода на четверг: В Баку ожидаются дожди

Сегодня, 13:35

Спикер парламента РА не исключает участия делегации Армении в каком-либо мероприятии в Баку

Сегодня, 13:30

Трамп предрек уничтожение Европы

Сегодня, 13:27

Президент Ильхам Алиев принял торгового посла Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану - ФОТО

Сегодня, 13:12

В ближайшее время будет делимитирован еще один участок армяно-азербайджанской границы

Сегодня, 13:10

В Ереване не готовы комментировать реакцию Баку на документ «Армения-ЕС»

Сегодня, 13:08

«Azerconnect Group» первая частная телеком-компания, подключившаяся к системе RSD

Сегодня, 13:06

Фидан: Турция продолжит вносить свой вклад в установление прочного мира на Южном Кавказе

Сегодня, 13:05
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30