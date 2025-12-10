Евросоюз вновь подкачал. И не в какой-то простой мелочи, а в том, что он так любит демонстративно ставить в центр собственной внешней политики - в претензиях на беспристрастность, последовательность и способность быть «честным посредником».

То, как был оформлен итог VI заседания Совета партнерства ЕС-Армения, показало, что когда речь касается Южного Кавказа, в Брюсселе все так же предпочитают не факты, а провокационные формулировки, не баланс, а привычную игру в односторонние симпатии. И плевать евроумникам, что эта пристрастность для всех очевидна, что своими однобокими решениями они роняют авторитет представляемой ими структуры.

Документ «Стратегическая повестка партнерства ЕС-Армения» в этом смысле является еще одной провокацией европейцев, этакой миной замедленного действия, заложенной под пока еще не окрепший процесс азербайджано-армянского примирения. В этом документе под видом семилетней программы Евросоюз фактически пытается закрепить искаженные подходы, вступающие в противоречие с постконфликтной реальностью и с теми договоренностями, которые стали возможны после августовского саммита в Вашингтоне лидеров Азербайджана и Армении при участии президента США. Европа пытается представить это как поддержку мира, но, если присмотреться, в тексте нет ни намека на стремление к равновесию, зато достаточно формулировок, поощряющих односторонние трактовки армянской стороны.

Начать хотя бы с того, что документ без тени сомнения использует формулировку «карабахские армяне, перемещенные в результате военных операций Азербайджана». Это не просто ошибка - это сознательное искажение, потому что Европа прекрасно знает, что речь идет о людях, которые покинули Карабах добровольно, проигнорировав представленный Азербайджаном план реинтеграции. Никто их не выселял, никто не преследовал, и уж точно никто не создавал условий, несовместимых с проживанием. Но Брюсселю, похоже, важнее сохранить старую картинку конфликта, где всегда есть «страдающая» армянская сторона и «виноватый» Азербайджан, который можно раз за разом вписывать в документы как удобный объект для политического давления.

Еще более показательно присвоение этой категории лиц статуса «беженцев». Это уже не просто необъективность, а прямое участие ЕС в попытке навязать Баку искусственные нарративы. Такой подход лишает доверия любой европейский комментарий о «поддержке мира». Ведь налицо попытка Европы построить новую реальность, а не опираться на фактическую.

Продолжая линию вмешательства в то, что вообще не входит в мандат Брюсселя, документ поддерживает «полное, немедленное и эффективное выполнение всех решений Международного суда». Формулировка вроде бы юридическая, но на самом деле напрямую отсылает к тем претензиям Армении, которые давно используются как инструмент для дискредитации Азербайджана. И снова - ни слова о том, что у Баку есть собственные законные претензии к Армении, причем также рассматриваемые юридическими инстанциями. В документе говорится якобы о балансе, но в реальности ЕС предпочитает упоминать только те пункты, которыми Ереван пользуется для давления на Азербайджан.

Особенно цинично это выглядит на фоне того, что в соответствии с парафированным в Вашингтоне мирным соглашением между Азербайджаном и Арменией вопрос претензий должен быть урегулирован в двустороннем формате. Европа прекрасно осведомлена о содержании документа, но сознательно игнорирует его, будто Вашингтонского саммита и достигнутых там договоренностей не существует. Видимо, когда возникает выбор между реальным мирным процессом и возможностью поддержать армянскую линию, Брюссель всегда выбирает второе.

Точно такая же тенденциозность проявляется в разделе о «пленных». ЕС называет «пленными» лиц, обвиняемых в преступлениях против человечности и военных преступлениях. То есть Евросоюз сознательно обеляет тех, против кого сотни людей дают показания, тех, кто совершал действия, несовместимые даже с минимальными нормами международного гуманитарного права. Вопрос их освобождения внезапно превращается в «приоритет» ЕС и Армении. Наверное, это, если и не первый, то один из тех редких случаев в современной европейской дипломатии, когда Евросоюз столь открыто выказывает неуважение к продолжающемуся процессу и заранее ставит под сомнение решения судебных органов страны-партнера, а заодно демонстрирует готовность пересматривать понятие справедливости ради политической выгоды.

И все это сопровождается щедрой поддержкой продвигаемой Ереваном инициативы «Перекресток мира», надуманной конструкции, не имеющей никакого регионального консенсуса. В «Стратегической повестке партнерства» она занимает значимое место, будто является проектом, признанным всеми соседями Армении и поддержанным ключевыми игроками. Но Брюссель снова делает вид, что не знает: реальный региональный консенсус был достигнут 8 августа по проекту TRIPP - «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания». Этот документ был согласован, подписан премьер-министром Армении, получил американскую поддержку и стал главной вехой на пути к устойчивому урегулированию.

Однако в документе ЕС-Армения TRIPP не упоминается ни разу. Молчание здесь красноречивее любых формулировок. Оно говорит о том, что Евросоюз не готов признавать проект, который укрепляет региональное сотрудничество и снижает зависимость Армении от привычных политических ставок. По сути, Брюссель сознательно выбрасывает из документа ключевое достижение постконфликтного периода, создавая у Еревана иллюзию, что можно играть в две разные игры - подписывать обязательства в Вашингтоне и делать вид перед ЕС, будто этого не было.

Не менее показательным является вопрос, связанный с наблюдательной миссией ЕС в Армении (EUMA). В парафированном азербайджано-армянском документе прямо закреплено обязательство не допускать размещения сил третьих сторон на границе. Но вместо того чтобы свернуть миссию, которая вызывает раздражение не только у Азербайджана, но и у других соседей, ЕС объявляет ее сохранение и расширение «приоритетом». Хотя даже в Европе многие понимают, что присутствие EUMA не только не способствует доверию, но и создает реальные риски, подогревая односторонние трактовки, будто Азербайджан представляет угрозу миру, а Армения - «уязвимая сторона».

Усиление оборонного компонента в документе - еще один тревожный сигнал. Пока Азербайджан и Армения после 8 августа двигаются в сторону мирного процесса, ЕС внезапно начинает накачивать Армению военной тематикой, открыто поощряя милитаризацию страны, которая долгие годы пыталась удерживать оккупированные территории и сейчас снова пытается играть в игру «нам нужна защита от угроз». Создается впечатление, что ЕС сознательно возвращает логику прошлого конфликта, будто кому-то очень не нравится, что постконфликтный этап начал приносить реальные результаты.

И все это происходит в момент, когда регион наконец получил шанс выйти на устойчивую траекторию развития. После соглашений 8 августа появилась уникальная возможность закрыть болезненные темы, перейти к нормализации, сформировать общую инфраструктурную линию и убрать из уравнения внешние влияния, которые долго поддерживали напряженность. Но Европа решила вмешаться, вытащив из сундука старые армянские тезисы, завернув их в европейскую бюрократическую упаковку и объявив «стратегической повесткой».

Недоумение вызывает и поведение в связи с этим самой армянской стороны. Официальный Баку совершенно справедливо говорит о том, что такие положения вызывают серьезные сомнения относительно истинных намерений Армении. Ведь если Ереван действительно готов выполнять подписанные обязательства, то как объяснить молчание вокруг TRIPP? Как объяснить стремление назвать обвиняемых в чудовищных преступлениях просто «пленными»?

Ответ очевиден. При наличии европейской поддержки Армения пытается сохранить пространство для маневра, а ЕС, вместо того чтобы поощрять выполнение обязательств, поощряет уклонение от них. В такой ситуации заявления Брюсселя о «мире» звучат не как стремление к стабильности, а как попытка встроиться в региональный процесс на правах политического арбитра, который назначает виновных и формирует выгодную исключительно для себя реальность.

Азербайджан ясно дал понять, что будет внимательно следить за ситуацией и делать необходимые выводы. И речь идет не о дипломатическом обороте, а о четком сигнале. Баку не позволит переписывать постконфликтную историю, усиливать односторонние трактовки и превращать европейские структуры в инструмент, который будет постоянно использоваться против него. Региональный мир должен строиться в регионе, на основе фактов, на основе реальных соглашений и на основе взаимных обязательств, а не базироваться на политических фантазиях тех, кто пытается решить свои стратегические задачи за счет искажения реальности Южного Кавказа.

Сегодня главное – это не дать выродиться в очередную европейскую «повестку» тому, что было достигнуто 8 августа. Азербайджан свою часть работы сделал и продолжает делать. И если Армения действительно заинтересована в устойчивом мире, ей стоит демонстрировать это не в брюссельских залах, а выполнением подписанных обязательств.