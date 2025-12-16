МИД Азербайджана поздравил Казахстан с Днем независимости - ФОТО
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Казахстан с национальным праздником.
Cоответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети Х.
"Выражаем тёплые поздравления братскому Казахстану и его народу по случаю Дня национального праздника, с наилучшими пожеланиями. С праздником Дня независимости", - говорится в сообщении.
Warm congratulations to brotherly Kazakhstan and its people on their National Day, with best wishes on this special occasion.
Happy National Day! 🇦🇿🇰🇿@MFA_KZ pic.twitter.com/rsAy2nZ7sl — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 16, 2025
