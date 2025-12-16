 Россия заявляет о готовности войти в проект TRIPP | 1news.az | Новости
В мире

Россия заявляет о готовности войти в проект TRIPP

First News Media09:45 - Сегодня


Российская сторона готова к консультациям с Ереваном по параметрам проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP).

Об этом сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

По его словам, детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить, однако Москва открыта к обсуждению как содержания инициативы, так и возможного участия России. Калугин отметил, что "оснований для этого предостаточно". По сути, речь идет об участке маршрута, ранее согласованного в рамках трехсторонней рабочей группы, подчеркнул дипломат.

"Наша компания "Южно-Кавказская железная дорога" – "дочка" ОАО "РЖД" – обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении. В регионе используется российская железнодорожная колея. Дорога пройдет по большей части через зону ответственности наших пограничников", - отметил Калугин.

В заключение он указал на членство Армении в ЕАЭС, подчеркнув, что реализация инициативы без участия России затруднительна.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении, США и Азербайджана подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта.

Согласно президенту США, Армения в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP) предоставит Штатам эксклюзивные долгосрочные права сроком до 99 лет на развитие пути (будет действовать по армянскому законодательству), по которому Азербайджан рассчитывает установить сухопутную связь с Нахчываном. Американская сторона планирует передать землю в субаренду консорциуму, ответственному за инфраструктуру и управление. Также главы МИД двух стран парафировали мирное соглашение.

