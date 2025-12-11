Тема так называемых «удерживаемых в Баку лиц армянской национальности» вновь стала центральным инструментом политических спекуляций, которые активно продвигают армянские организации и их зарубежные лоббисты.

На самом деле речь идёт не о «заложниках», как пытаются представить подписанты очередных «документов» и «правозащитных» обращений, а о лицах, обвиняемых в тяжёлых преступлениях, — тех, в отношении кого в Баку открыто и публично ведутся судебные процессы за военные преступления, совершённые против азербайджанского гражданского населения.

Европейский гимн односторонности: документы, рассчитанные на незнание фактов

В начале декабря в Брюсселе состоялось VI заседание Совета партнерства «ЕС-Армения», на котором были обсуждены и утверждены приоритеты этого партнерства. В принятом документе «Стратегическая повестка партнерства ЕС-Армения» Евросоюз, среди прочих искаженных подходов к реальности, обязался перед Арменией добиваться освобождения так называемых «пленных», а фактически армянских военных преступников, диверсантов и террористов.

ЕС, обещая добиваться освобождения армянских военных преступников, диверсантов и террористов, фактически вмешивается в дела судебной власти Азербайджана. Насколько это соответствует европейским принципам независимости судебной власти, верховенства закона?

После подписания Трехстороннего соглашения от 9/10 ноября в Азербайджане нет военнопленных: они были обменены с Арменией по принципу «всех на всех». Перед Азербайджанским судом предстали военные преступники, сепаратисты, виновные в развязывании войны, создании незаконных вооруженных формирований, этнических чистках, многочисленных преступлениях в отношении мирных жителей, уничтожении исторических, культурных памятников, стирании с лица земли городов, сел, кладбищ, лесов и других преступлениях.

Азербайджан никого не задерживает «по национальному признаку». В Баку задержаны и преданы суду только те, кто: 1) лично участвовал в расстрелах мирных жителей, 2) отдавал приказы на уничтожение азербайджанских деревень, 3) осуществлял пытки и задержание гражданских лиц, 4) участвовал в диверсиях и терактах после 2020 года.

Это признанные международным правом военные преступления, а не предмет политического торга. Именно так международное право различает: 1) гражданское население, которое подлежит защите; 2) военных преступников, которые подлежат суду.

Армянская пропаганда пытается смешать эти два понятия в одно, чтобы вызвать эмоциональную реакцию и стереть грань между преступником и жертвой. Это — манипуляция, рассчитанная на тех, кто не знаком с реальными фактами и историей конфликта.

За вышеуказанным документом саммита «ЕС-Армения» последовало обращение ряда немецких НПО к канцлеру ФРГ Олафу Мерцу накануне визита Никола Пашиняна в Берлин, ставшее очередным примером того, как политизированные структуры прикрывают пропаганду лозунгами о «правозащите». Даже минимальный анализ показывает: документ написан не для установления истины, а для формирования одностороннего, эмоционально окрашенного искажения реальности.

Подписанты называют обвиняемых «жертвами», «заложниками» и «мирными гражданами». Но ни в одном слове не упоминают, что эти лица несут персональную ответственность за убийства, пытки и этнические чистки, совершённые армянскими вооружёнными формированиями в 1990-х и в последующие годы оккупации.

Именно поэтому совершенно очевидно: информационная кампания, которая вновь активизировалась на фоне попыток Еревана наладить диалог с Баку, — это часть политической игры, цель которой не имеет ничего общего с правами человека. Искажение реальности, находящееся в противоречии с постконфликтной реальностью, направлено на подрыв мирного процесса и тех договоренностей, которые достигнута на августовском саммита в Вашингтоне с участием президента США, лидеров Азербайджана и Армении.

Этот умышленный подлог — не просто ложь, а попытка переложить вину с преступников на тех, кто требует справедливости.

Кто же на самом деле «жертва»?

Самое циничное в этой истории — это полное игнорирование в вышеуказанных документах объективности, подлинной трагедии: изгнания сотен тысяч азербайджанцев, переживших убийства, пытки, разрушение своих домов и тотальное этническое очищение. Еще в памяти многих людей видеокадры обстрелов ракетами мирных жителей азербайджанских городов, находящихся далеко за линией фронта, во время 44-дневной войны в 2020 году.

Когда же Азербайджан в 2020–2023 гг. восстановил контроль над своими территориями, причинение вреда гражданскому населению не было целью азербайджанской стороны. Наоборот, Баку официально заявил: армянские жители Карабаха могут оставаться, их безопасность гарантирована.

Не прозвучало ни одного выстрела по тем, кто добровольно покидал территорию. Люди уезжали, перевозя имущество в собственных автомобилях, свободно, под камерами десятков СМИ. Эти кадры видели миллионы. Их видели европейские политики, видели международные миссии. Только не «заметили» те, кто заинтересован в конфликте на Южном Кавказе. Но это в их стиле: селекция фактов под заранее заданный нарратив.

Кому выгодно поддерживать ложь?

Каждый раз, когда реальный трек мирного процесса между Баку и Ереваном начинает продвигаться вперёд, армянская диаспора и связанные с ней, коррумпированные структуры в Европе стремительно активизируются.

Их цель проста: 1) сорвать любые конструктивные шаги, 2) оставить Южный Кавказ в состоянии хронического конфликта, 3) навязать европейской политике старую манипулятивную схему — «армяне всегда жертвы, азербайджанцы всегда виноваты».

По сути, речь идёт о саботаже мирных инициатив, предпринимаемых правительством Армении, которое — пусть осторожно — но всё же движется в сторону нормализации.

Обретение Арменией субъектности не устраивает как бывшего, так и нового владельцев «зонтика», предоставляемого ей. Здесь закономерен вопрос: какую роль в этом противодействии играет министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, подписав документ, противоречащий Вашингтонским договоренностям от 8 августа 2025 года.

Заключение: правда не нуждается в громких лозунгах

Современная Европа должна осознать: повторение армянских нарративов не делает их истиной. Но делает другое — подрывает доверие к мирному процессу, который впервые за десятилетия стал реальным.

Азербайджан не ведёт политических расправ. Он ведёт судебные процессы над людьми, обвиняемыми в конкретных, зафиксированных и задокументированных военных преступлениях.

И чем быстрее международные структуры перестанут подменять правозащиту политической ангажированностью, граничащей с коррупцией, тем больше шансов, что мир на Южном Кавказе станет необратимым.

Джалал Гусейн оглу