«Голос Америки» и «Радио Свобода»: Время ангажированности и предвзятости уходит в прошлое

Заявление Илона Маска о том, что радиостанции «Радио Свобода» и «Голос Америки» нужно закрыть, вызвало широкий резонанс.

«Да, закройте их. Европа теперь свободна (если не считать удушающей бюрократии). Никто их больше не слушает», — написал он в соцсети X, поддержав дискуссии о закрытии «Радио Свобода» в Европе.

По его мнению, данные радиостанции управляются «сумасшедшими» радикальными левыми, которые «разговаривают сами с собой». При этом они обе ежегодно расходуют около 1 млрд долларов американских налогоплательщиков.

Ранее миллиардер высказал сомнения в независимости иностранных СМИ, финансируемых из американских фондов. Он опубликовал заголовок статьи Washington Post, в котором говорится, что «Независимые СМИ в России и Украине лишаются финансирования из-за заморозки USAID». При этом Маск демонстративно взял в кавычки словосочетание «независимые СМИ». Бизнесмен заявил, что смеялся в голос, когда это прочел.

Маск также сообщил, что Минфин США каждый год выплачивает неизвестным лицам $100 млрд. При этом ведомство не предоставляет данных, по которым их можно установить. Глава DOGE назвал это безумием. По его информации, 50% этих средств относятся к безоговорочному мошенничеству.

В своем стремлении закрыть эти ресурсы Маск не одинок. О закрытии финансируемых правительством США медиа, пережитков прошлого, заговорил и один из давних сторонников президента Трампа - Ричард Гренелл. Бывший посол США в Германии и некоторое время исполнявший обязанности директора национальной разведки Гренелл обвинил эти радиостанции в продвижении ультралевой повестки и задался вопросом: «Не пора ли закрыть эти «пережитки прошлого»?»

«Они полны крайне левых активистов. Я работаю с этими репортерами уже несколько десятилетий. Это - пережитки прошлого. Нам не нужны оплачиваемые государством СМИ», - отметил он.

На днях также стало известно о том, что болгарская редакция «Радио Свобода» - «Свободная Европа» будет закрыта, и скорее всего это произойдет в рамках мер Илона Маска по сокращению расходов и ликвидации американских государственных структур, продвигающих либерально-глобалистскую идеологию, сообщило bourgas.ru.

Следует отметить, что и «Радио Свобода», и «Голос Америки» были созданы ЦРУ в 1950-х годах в рамках борьбы с коммунизмом и задуманы в первую очередь как пропагандистские средства массовой информации. После подписания Хельсинкских соглашений между коммунистическим лагерем и западными странами в 1975 году правительство США реструктурировало их, формально передав из ведения ЦРУ в гражданские структуры.

Оба радио позиционируют себя как независимые источники информации. Однако на протяжении десятилетий их деятельность вызывала немало вопросов. Несмотря на заявленные принципы объективности, данные медиа неоднократно обвинялись в одностороннем освещении событий, предвзятости и даже во вмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Их финансирование Конгрессом США автоматически ставит под сомнение их независимость.

Одним из главных упреков в адрес этих СМИ является избирательный подход к освещению событий. Когда речь идет о проблемах в странах, не входящих в сферу интересов США, материалы испещрены критикой и разоблачениями. Однако, когда речь заходит о союзниках Вашингтона, риторика резко меняется – факты замалчиваются, серьезные нарушения списываются на «сложные обстоятельства».

Например, вопросы, касающиеся свободы слова в США и союзных государствах, зачастую обходятся стороной или преподносятся в мягком свете. При этом малейшие происшествия в странах, не разделяющих политику Запада, освещаются с максимальной эмоциональностью и негативной окраской.

Фактически, это - государственные средства массовой информации, проводящие интересы США в международном информационном пространстве. Их использование в качестве инструмента «мягкой силы» очевидно: через них продвигаются удобные Вашингтону нарративы, формируется общественное мнение и дискредитируются неугодные страны.

Оба ресурса, выступающие в роли обвинителей и претендующие при этом на звание истины в последней инстанции, сами могли бы послужить прекрасной иллюстрацией к пословице о людях, не замечающих бревна в собственном глазу.

Неоднократно «Голос Америки» подвергался критике за подачу информации о международных конфликтах. Например, репортажи о ситуации в Карабахе вызывали возмущение азербайджанской общественности. Так, в передаче, посвященной событиям в регионе, позиция Азербайджана была проигнорирована, в то время как акцент делался исключительно на заявлениях представителей Армении и бывших сепаратистских сил. Такая подача не только искажает реальную картину, но и способствует разжиганию напряженности.

Политику предвзятости «успешно» реализует и т.н. «рупор свободы», ресурс, известный своей недюжинной ангажированностью – радио с громким названием «Свобода», пытающееся манипулировать общественным мнением, распространяя предвзятую информацию об Азербайджане.

Порою новости публикуются в качестве анонимных «журналистских заметок» без указания источников, что сильно противоречит принципам медиа-этики.

«Радио Свобода» не раз становилось инструментом в руках армянской диаспоры в вопросе очернения Азербайджана. Этот американский медиа-ресурс указывал странам, что им делать и как вести себя в связи с бывшим армяно-азербайджанским конфликтом, демонстрируя свою лояльность армянам, подыгрывая им в вопросе освещения конфликта. Так, на сайте армянской службы «Радио Свобода» на русском языке очень часто можно встретить статьи, которые не только противоречат нормам журналистской этики, но и откровенно поощряют сепаратизм и реваншизм. Еще до освобождения оккупированных Арменией азербайджанских территорий на сайте ресурса публиковались статьи о сепаратистском режиме, в которых оккупированные территории Азербайджана представлялись как независимая единица. Вводя в заблуждение аудиторию, ресурс представлял материалы таким образом, что каждое слово в них было направлено против Азербайджана.

Оба медиа всегда уделяли острое внимание и вопросам «недостаточной свободы слова» в Азербайджане. Так, в преддверии крупных международных мероприятий, выборов или других важных политических и не только событий в стране они распространяли однобокие фейковые материалы, раздували протестные настроения и искажали ситуацию с правами человека.

Даже во время 29-й Конференции ООН по климату (COP29), состоявшейся в Баку в ноябре 2024 года, «Радио Свобода» пыталось поднять вопросы, связанные не с климатическими обязанностями стран – участниц, а с состоянием свободы слова и прав человека в Азербайджане. На эти нападки журналистов радио тогда ответил помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, подчеркнув, что само присутствие журналистов «Радио Свобода» на конференции, несмотря на сложный статус их деятельности в стране, уже свидетельствует о приверженности Азербайджанской Республики принципам свободы слова.

Частые публикации однобоких материалов с нарушением принципа объективности, фейковых новостей вызывали справедливое возмущение у азербайджанской общественности, оценивающей их как предвзятые с целью создания негативного образа Азербайджана на международной арене.

Свобода слова предполагает объективность и взвешенность. В эпоху информационных войн важно не просто потреблять новости, но и анализировать их источники. Только так можно противостоять манипуляциям и формировать объективную картину мира.

Однако деятельность обеих радиостанций весьма и весьма далека от этих принципов. И «Радио Свобода», и «Голос Америки» слишком часто использовали свой статус СМИ для продвижения односторонних нарративов. В случае с ними становится очевидным, как медиа-ресурсы превращаются в инструменты внешней политики США.

Остается надеяться, что заявления Илона Маска, и других политиков о закрытии СМИ-рудиментов не останутся просто словами, брошенными на ветер, а их место займут объективные и действительно независимые средства массовой информации, которые не будут следовать стратегии навязывания, а дадут читателям возможность думать и решать самим.